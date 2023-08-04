Anne Sütü Çocuğun En İyi Armağanıdır

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Elif Alkış, anne sütünün çocuğa verebilecek en güzel armağan olduğunu söyledi. İlk 6 ay tek başına anne sütü, suya bile ihtiyaç duymadan bebeğin bütün gereksinimlerini karşılamaktadır. 2 yaşa kadar da tamamlayıcı besinlerle anne sütüne devam edilmesi en ideal olanıdır. Anne sütü yaşayan bir besindir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pakize Elif Alkış, anne sütünün çocuğa verebilecek en güzel armağan olduğunu söyleyerek "İlk 6 ay tek başına anne sütü, suya bile ihtiyaç duymadan bebeğin bütün gereksinimlerini karşılamaktadır. 2 yaşa kadar da tamamlayıcı besinlerle anne sütüne devam edilmesi en ideal olanıdır. Anne sütü yaşayan bir besindir" dedi.

Liv Hospital Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Pakize Elif Alkış, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Alkış, "Anne sütü çocuğa verebilecek en güzel armağandır. Anne sütü almak her bebeğin hakkıdır. Anne sütünün faydaları sadece alındığı dönemde değil, erişkin dönemde bile devam etmektedir. Bebeğin doğar doğmaz memeye tutulması hızla anne sütünün gelmesini sağlar ve bebek için yeterli olur. İlk 6 ay tek başına anne sütü, suya bile ihtiyaç duymadan bebeğin bütün gereksinimlerini karşılamaktadır. 2 yaşa kadar da tamamlayıcı besinlerle anne sütüne devam edilmesi en ideal olanıdır. Anne sütü yaşayan bir besindir. Emzirmenin başında şekerli, sonunda yağlı süt gelmesi, her anne sütünün içeriğinin kendi bebeğinin ihtiyaçlarına göre en uygun olması, anne sütünde vücuttaki hasarları onaran kök hücrelerin olması onu diğer gıdalardan ayıran en önemli özellikleridir" diye konuştu.

ANNE SÜTÜ HAYAT BOYU KORUR

Anne sütünü alan bebeklerin erişkin dönemde de bağışıklığa ve oluşabilecek hastalıklara karşı koruduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Alkış, şunları söyledi:

"Bebeğin ilk 6 ay besin ihtiyacının tamamını karşılarken, 6-9 ay arası yüzde 70'i, 9-12 arası yüzde 50'si ve 1 yaştan sonra yüzde 30 besin ihtiyacını karşılar. Anne sütünün bilinen en önemli faydası enfeksiyonlara karşı bebeği korumasıdır. Anne sütü alan bebeklerde lösemi, lenfoma gibi kanserler daha az görülmektedir ve alerji ihtimali azalmaktadır. Bu bebeklerin zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha öndedir, görme keskinlikleri daha iyidir, daha az sindirim sorunları yaşarlar, aşılara cevapları daha iyidir. Anne sütü alan bebeklerde erişkin dönemde obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıklar daha az görülür. Emziren annelerde de meme, rahim ve yumurtalık kanseri riski azalır. Bir bebeğin doğumu takip eden ilk yarım saatte emzirilmeye başlanması ilk 6 ay sadece anne sütü alması, 2 yaş ve sonrasına kadar emzirilmesi önerilmektedir. Doğumun ilk günlerinde bebeğin mide kapasitesi bilye kadardır. 3 günden sonra mide kapasitesi pinpon topu kadar olur ve 10 günden sonra yumurta kadardır. Dolayısıyla, ilk gelen süt bebek için yeterli olur. İlk günlerde gelen süte kolostrum veya ağız sütü denir. Bu süt protein ve enfeksiyona karşı koruyucu maddelerden çok zengindir. Bir damlası bile ziyan edilmeden bebeğe verilmesi çok önemlidir. Anne sütü bebeğin ihtiyacıma göre ayarlandığı için ilk günlerde gelen azıcık süt, bebeğin ihtiyacını karşılar. Bebek ne kadar sık emzirilirse anne sütü o kadar artacaktır. İlk 1 ay içinde her istedikçe ve arandıkça bebeğin memeye tutulması, uyursa 2-3 saat sonra uyandırılarak emzirilmesi uygundur. Her emzirmede en az 15 dakika emmesi ve tek memeyi emmesi yeterlidir.1 aydan sonra bebekler uyandıkça ve istedikçe emzirebilir."

ANNE DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENMELİ

Dr. Alkış, emzirme döneminde annenin duygu durumuna ilişkin, "Kaygı, endişe, korku, mutsuzluk, yorgunluk sütü azaltır. Annenin beslenmesi en çok sütün kalitesini yani içeriğini etkiler. Annenin aynı gebelikte olduğu gibi dengeli ve düzenli beslenmesi gereklidir. İçinden geldiği kadar su içmesi yeterlidir. Emzirme döneminde annenin demir, D vitamini, Omega-3 gibi destekler alması da uygun olur" dedi.