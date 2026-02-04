Başkentte 'Bütünleşik ve Önleyici Onkoloji Sempozyumu' düzenlendi

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, "Geçtiğimiz sene başında Ankara'da 9 olan sağlıklı hayat merkezi sayısını 12'ye çıkarttık. İnşallah bu sene sonuna kadar bu sayı 15'e çıkacak. Ankara'da sayısı 20 olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimizde (KETEM) geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 900 bin vatandaşımızın kanser taramasını gerçekleştirdik." dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında "Bütünleşik ve Önleyici Onkoloji Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesinin Türkiye'nin en büyük sağlık kampüslerinden birisi olduğunu söyledi.

50 yıllık geçmişe sahip Ankara Onkoloji Hastanesinin ise yalnızca Türkiye'ye değil Balkanlar, Orta Doğu ve farklı coğrafyalardan gelen hastalara da hizmet sunduğunu ifade eden Kurtcebe, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite ve vakıf üniversitesi hastaneleri, özel hastaneler olmak üzere Ankara'nın kanser teşhis ve tedavisinde öne çıkan bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Kurtcebe, onkoloji alanında dünyada uygulanan en güncel ve modern tedavilerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Her zaman vatandaşımıza öncelik olarak sunduğumuz seçenek erken tanı ve önleyici yaklaşım." dedi.

Ali Niyazi Kurtcebe, birinci basamak sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Aile sağlığı merkezlerini daha görünür ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kurtcebe, vatandaşlarla aile sağlığı merkezleri arasındaki ilişkinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kurtcebe, aile hekimlerinin vatandaşların tüm sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ilk başvuru noktası ve sağlık sisteminin temel basamağı olmasını amaçladıklarını vurguladı.

Kurtcebe, tüm vatandaşları aile sağlığı merkezleri, KETEM'ler ve sağlıklı hayat merkezlerine davet ederek, tarama yaşı gelen bireylerin kanser taramalarını zamanında yaptırmasının büyük önem taşıdığını, geçen yıl 20 milyonun üzerindeki vatandaşın birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalandığını söyledi.

"Kanser vakalarının önemli bir bölümünü önlenebilir"

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ise kanser hastalarının tanı ve tedavi sürecinde farklı branşlar arasında gidip gelmek zorunda kalmasının hasta ve hasta yakınları açısından süreci zorlaştırabildiğini belirterek, Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde tanı veya tedavi amacıyla başvuran hastalara eş zamanlı ve bütüncül şekilde hizmet sunulduğunu ifade etti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, konuşmasında, kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi.

Kişilerin yaşamları boyunca kanserle tanışma ve bu hastalıkla yüzleşme olasılığının arttığını vurgulayan Doğan, istatistiklerin her 5 kişiden birinin hayatının bir döneminde kanser tanısı alacağını ve tedavi ihtiyacı duyacağını ortaya koyduğunu belirtti.

Doğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün, Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde, kanserle mücadeleye odaklanmak, bu alandaki hizmetleri daha etkin hale getirmek amacıyla anıldığına, kanser vakalarının önemli bir bölümünün önlenebilir olduğuna dikkati çekti.

Dünya Kanser Günü'nün mottosunun "farklılıklarımızla biriz" olduğunu aktaran Doğan, farklı hikayelerin, farklı tümörlerin ve farklı tedavilerin olabileceğini ancak umut konusunda bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti.