Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne 1 yılda 5 milyondan fazla başvuru oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Eylül 2022'de açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesine bugüne dek 856 bin 459'u acil olmak üzere toplam 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurdu.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne 1 yılda 5 milyondan fazla başvuru oldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Eylül 2022'de açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesine bugüne dek 856 bin 459'u acil olmak üzere toplam 5 milyon 16 bin 501 hasta başvurdu. Hastaların 118 bin 032'si yatarak tedavi gördü. Bu bir yıl içinde 81 bin 809 ameliyat yapıldı.

Bünyesinde 7 ayrı hastane barındıran Ankara Etlik Şehir Hastanesinin bin poliklinik odası, 125 ameliyat masası ve 869'u yoğun bakım yatağı, 3 bin 181'i servis yatağı olmak üzere toplam 4 bin 50 yatağı bulunuyor.

Hastane; 342 eğitim görevlisi, 714 uzman hekim, 111 yan dal uzmanı hekim, bin 605 asistan, 15 diş hekimi, 7 bin 537 sağlık çalışanıyla birlikte toplamda 14 bin 445 çalışanla hizmet veriyor. Günlük ortalama poliklinik hastası sayısı 25 bin, günlük ortalama acil servis hastası sayısı ise 3 bin 500. Hastanede bir günde ortalama 450 ameliyat yapılıyor.

20 bin 533 depremzedeye hizmet sunuldu

Türk Sağlık Sistemi'nin en büyük ve en önemli eserlerinden olan hastanede, deprem bölgelerinden başvuran 20 bin 533 hastaya hizmet sunuldu. Başta depremzedeler olmak üzere hastaların uzuv kaybının önüne geçmek için Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile 286 hastaya toplam 3 bin 455 seans Hiperbarik Oksijen Tedavisi verildi ve tedavi süreçleri, rehabilitasyon programları ve taburcuları yapılan 54 depremzede hastaya protezleri takıldı.

39 hastanın helikopter ambulans ile transferi yapılan hastanede, önemli özellikli hizmetlerden olan Robotik Cerrahi ile de 143 hasta ameliyat edildi. Kemik İliği Nakil Merkezinde ise 33 hasta sağlığına kavuştu ve koroner anjiyo ile de 6 bin 939 hasta tedavi edildi.