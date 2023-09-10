Ankara'da Kızılay Metro İstasyonu'nda İlk Yardım Tatbikatı Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay İl Merkez Şubesi iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonu'nda 'Dünya İlk Yardım Günü' dolayısıyla ilk yardım tatbikatı yapıldı. Tatbikatta kalp krizi geçiren bir vatandaşa müdahale edilirken, boğazına yiyecek parçası kaçan bir vatandaşa da ilk yardım müdahalesi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay İl Merkez Şubesi iş birliğiyle Kızılay Metro İstasyonu'nda "Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay İl Merkez Şubesi iş birliğiyle dünya genelindeki toplumları ilk yardımın önemi konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla Kızılay Metro İstasyonu'nda uygulamalı il yardım tatbikatı yapıldı. "Dünya İlk Yardım Günü" nedeniyle düzenlenen tatbikatın birinci kısmında senaryo gereği vagonda kalp krizi geçiren vatandaşa müdahale edilirken ikinci kısmında ise turnikelerden geçiş yapan vatandaşın boğazına kaçan yiyecek parçasının çıkarılması için ilk yardım müdahalesinde bulunuldu.

Türk Kızılay'ı ile gerçekleştirilen ilk yardım tatbikatı ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Amacımız insanlara ilk yardımın önemini anlatmak ve farkındalık kazandırmak. Bu ilk yardımlarla insanın hayatını kurtarabiliyor ya da tedavi süresini kısaltabiliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de hem vatandaşlarımıza hem de personele ilk yardım eğitimleri veriyoruz. 2023 yılında 10 bin vatandaşa ilk yardım eğitimi, 2 bin kişiye de sertifikalı eğitim verdik. Mümkün olduğu kadar bu eğitimleri artırmak istiyoruz. Talep geldiğinde, talebi karşılamak için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. İlk yardım eğitimi alan vatandaş sayısının artmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Ankara İl Merkez Başkanı Mehmet Sılay da "Her gün ilk yardım eğitimlerinin verilmesi lazım. Evimizde, iş yerlerinde ya da yalnızken ilk yardım gerektiren olaylar yaşanabilir. Küçük bilgiler ve manipülasyon eğitimleri hayat kurtarır" dedi.