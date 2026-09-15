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Anestezi uzmanları Niğde’de bir araya geldi

Anestezi uzmanları Niğde’de bir araya geldi
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Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 9. Bölgesi tarafından düzenlenen ’Niğde Anestezi Buluşması’, bölgedeki anesteziyoloji alanında görev yapan akademisyen, uzman ve asistan hekimleri bir araya getirdi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 9. Bölgesi tarafından düzenlenen ' Niğde Anestezi Buluşması', bölgedeki anesteziyoloji alanında görev yapan akademisyen, uzman ve asistan hekimleri bir araya getirdi.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa 6 ilden yaklaşık 100 hekim katıldı. Etkinlikte anesteziyoloji alanındaki son gelişmeler, güncel tedavi yaklaşımları ve yeni uygulamalar ele alındı. Program; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Körkoca ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda bilimsel toplantıların sağlık alanındaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesine, hekimler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunduğu ifade edildi.

Niğde Anestezi Buluşması, farklı illerden gelen hekimlerin mesleki deneyimlerini paylaşması ve anesteziyoloji alanındaki yeni uygulamaların değerlendirilmesiyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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