Ambulanslar bu kez sandığa hasta taşıdı

SİVAS - Sivas'ta Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların oy kullanması için evlerinden alınarak ambulanslarla sandığa götürüldü.

Sivas'ta çeşitli sağlık nedenleri ile ev ortamında sağlık hizmeti alan vatandaşların oy kullanabilmesi için Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi harekete geçti. Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işleminin başlamasıyla oy kullanmak için dışarı çıkamayan hasta vatandaşlara ekipler ambulanslarla hastaları oy kullanacakları okullara taşıdı. Evde sağlık hizmeti alan Mahmut Kurt, çok riskli bir ameliyat geçirdiğini belirterek, kendisini ambulansla alarak oy kullanacağı okula götüren ekiplere teşekkür etti.

"Hizmet edenlerden Allah razı olsun"

Kalp, aort damarı ve akciğerlerindeki kitle nedeniyle riskli bir ameliyat geçiren Mahmut Kurt, hizmetten çok memnun olduğunu söyleyerek, "Benden kalpten aort damarının akciğerle birleştiği yerden kitle aldılar. Çok riskli bir ameliyat geçirdim ve daha sonra ışın tedavisi aldım. 1-2 aydır Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde bu ambulans beni alıp hastaneye götürüyor. Allah Sağlık Bakanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oraya hizmet edenlerden razı olsun. Beni alıp oy kullanmaya getirdikleri için çok memnunum" şeklinde konuştu.

"Hastalar için çok büyük bir kolaylık"

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Doktor Sevgi Ocak Divarcı, evde tedavi gören hastalar için büyük kolaylık olduğunu söyleyerek, "Bizim 2 bin 500 tane evde sağlık hizmeti alan yatalak hastalarımız var. O hastalara evlerinde kan tahlilleri, pansumanlar ve sağlık durumların kontrolleri yapılıyor. Seçimlerden geri kalmasınlar diye oylarını kullanmaları için ambulanslarla birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalar için çok büyük bir kolaylık, rahat ve sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşıyorlar. Bu hizmeti verebildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.