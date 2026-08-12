Kastamonu'da inme geçiren hasta helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Kastamonu'da evinde düşen ve inme tanısı konulan 51 yaşındaki hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ağustos tarihinde evinde düşen 51 yaşındaki vatandaşa başvurduğu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akut iskemik SVO (inme) tanısı konuldu. İlk tedavisi yapılarak durumu stabil hale getirilen hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığından helikopter ambulans talep edildi. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden abulansla alınarak, Kastamonu Havaalanına götürülen hasta helikopter ambulansa nakledildi. Hasta daha sonra helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı