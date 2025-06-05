Ambulans Helikopter 4 Yaşındaki Çocuk İçin Havalandı

Ambulans Helikopter 4 Yaşındaki Çocuk İçin Havalandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde dirençli nöbet geçiren 4 yaşındaki Poyraz Efe Çalış, tedavi için ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Ambulans helikopter Ağrı'da nöbet geçiren 4 yaşındaki çocuk için havalandı

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde dirençli nöbet geçiren 4 yaşındaki Poyraz Efe Çalış, hastanede entübe edildikten sonra ileri tedavi için ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, nöbet şikayetiyle Patnos Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 4 yaşındaki Poyraz Efe Çalış'a çoklu ilaç tedavisi uygulandı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen nöbetleri kontrol altına alınamayan küçük çocuk entübe edildi.

Durumunun ağırlaşması üzerine, Poyraz Efe'nin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevkine karar verildi. Hasta, Patnos'tan havalanan ambulans helikopterle tedavi edilmek üzere Malatya'ya nakledildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Sağlık
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