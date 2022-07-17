Korona kabusu yeniden kendini gösterdi! Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor - Haberler

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Korona kabusu yeniden kendini gösterdi! Almanya'da maske zorunluluğu geri geliyor

İhlas Haber Ajansı - Sağlık
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Tüm dünyayı etkisi altına alarak maske zorunluğu ve karantina gibi uygulamaları hayatımıza sokan koronavirüs hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde etkisini yeniden artırmaya başladı. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu.

"SONBAHAR VE KIŞ AYLARI CİDDEYE ALINMALI"

Buschmann, sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, alınacak yeni tedbir ve kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

"MASKE ZORUNLULUĞUNU GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekandakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, karantina ve okulların kapanmasına veya sokağa çıkma yasaklarına ise geri dönülmeyeceğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Togo Cumhuriyeti Koronavirüs Almanya Sağlık Güncel Haberler

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