Almanya'da Covid-19'dan hayatını kaybeden İrfan Dinç İzmit'te defnedildi

ALMANYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden İrfan Dinç (66), memleketi İzmit'te toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan İrfan Dinç, yaklaşık 10 gün önce fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerde Dinç'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi sırasında durumu kötüye giden Dinç, 2 gün önce hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İrfan Dinç'in cenazesi, işlemlerinin ardından dün sabah memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Dinç'in cenazesi, dün ikindi namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.