Almanya'da Covid-19'dan hayatını kaybeden İrfan Dinç İzmit'te defnedildi
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Almanya'da yaşayan İrfan Dinç, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hayatını kaybetti. Cenazesi İzmit'e getirilen Dinç, dün kent mezarlığında toprağa verildi.
ALMANYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden İrfan Dinç (66), memleketi İzmit'te toprağa verildi.
Almanya'da yaşayan İrfan Dinç, yaklaşık 10 gün önce fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerde Dinç'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi sırasında durumu kötüye giden Dinç, 2 gün önce hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İrfan Dinç'in cenazesi, işlemlerinin ardından dün sabah memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Dinç'in cenazesi, dün ikindi namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Sağlık