Aliağa Belediyesi Engelli Bireyler İçin Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi Açtı

İZMİR'in Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirdiği 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan merkezde at destekli terapi ve gezinti imkanları sunuluyor.

İZMİR'in Aliağa Belediyesi engelli bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Çaltılıdere Mahallesi'nde projelendirdiği 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi' vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

Aliağa Belediyesi, Çaltılıdere Mahallesi'nde 6 bin 689 metrekarelik proje alanında 2 bin 120 metrekare kapalı alana sahip 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımını da tamamlayarak hizmete sundu. Tesis, sadece Aliağa'ya değil bölgeye de hizmet vermeye hazır hale getirildi. At destekli terapinin yanı sıra kurumsal atlı gezinti ve bireysel atlı gezintilerin de yapılabildiği, cafe-restaurant ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu tesisin açılışında çocuklar atla gezi yaparken, vatandaşlar Pony Cafe-Restaurant'ta vakit geçirdi. Ailelerle sohbet eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, küçüklerle de ilgilendi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÇEŞİTLİ OLANAKLAR SUNULUYOR

'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanacak Atla Terapi programı, özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerilerini destekleyeceği gibi nörolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da gelişimlerini destekleyecek. Engelli bireylerin aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri tesiste; çocuk oyun alanları, bireysel eğitim odaları, ergoterapi odası, dil konuşma terapisi, engelli mutfak atölyesi, fizik tedavi merkezi, padok, grup eğitim odası, tek katlı ahır, otopark, seyir terası, kafeterya, günübirlik dinlenme alanları ile tek katlı 'Rehabilitasyon Merkezi ve Yönetim Binası' bulunuyor.

7 tane terapi ve gezinti atın bulunduğu 'Alia Park, Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri engelli çocuklara 09.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak atla terapi desteği veriliyor. Cumartesi ve pazar günleri 09.30-18.00 saatleri arasında bireysel, cumartesi günleri ise 12.00-14.00 saatleri arasında kurumsal atlı gezintiler yapılabiliyor.