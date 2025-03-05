AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı, Doktorlarla İftar Yaptı ve Hastaları Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda kalp ve damar cerrahisi uzmanı İstanbul milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan, Ramazan ayının manevî iklimini sağlık çalışanları ve hastalarla paylaşmak üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. İftarda acil serviste görev yapan doktorlarla bir araya gelen Prof. Dr. Halit Yerebakan, daha sonra acil servise başvuran hastalar ve yakınlarıyla da buluşarak onların istek ve taleplerini dinledi.

Doktorlarla İftarda Buluşma

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu hekim meslektaşlarıyla birlikte yaşamak isteyen Prof. Dr. Halit Yerebakan, iftarını hastanenin acil servisinde görev yapan intörn, asistan ve uzman doktorlarla aynı sofrada açtı. Burada kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Halit Yerebakan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden fedakârca görev yaptıklarına değinerek şunları söyledi:

"Hastalarımıza şifa vermek için 7 gün 24 saat mesai yapan siz değerli meslektaşlarımı görmek bana büyük mutluluk veriyor. Zorlu şartlarda, kutsal bir mesleği icra ediyor, aynı zamanda toplumumuzun en büyük duasına vesile oluyorsunuz. Bir milletvekili ya da genel başkan yardımcısından öte, sizin yaşadığınız zorlukları iyi bilen bir hekim olarak bugün buradayım. Sizlerin emek ve gayretiniz, Türkiye'nin sağlık alanındaki gücünün en sağlam teminatıdır."

Hastalarla ve Yakınlarıyla Sohbet

İftarın ardından Prof. Dr. Halit Yerebakan, acil serviste bekleyen hasta yakınlarıyla sohbet ederek hastanenin yoğun temposunu yerinde gözlemledi. Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Prof. Dr. Halit Yerebakan, onların dilek ve taleplerini öğrenmeye özen gösterdi. Sosyal medya hesabından, bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları ve duygularını paylaşan Prof. Dr. Halit Yerebakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'ın bereketini paylaşmak için geldiğimiz hastanede, yalnızca meslektaşlarımızla değil, acil servise başvuran hastalarımız ve yakınlarıyla da bir araya geldik. Onların taleplerini dinledik, dertlerine ortak olduk. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverisine bir kez daha şahit oldum. Elde ettiğimiz bu kıymetli geri bildirimleri, sağlık sistemimizi daha da güçlendirmek için politika süreçlerimize yansıtacağız."

"Sahada Edindiğimiz Geri Bildirimleri Politikalarımıza Aktarıyoruz"

Hastane ziyaretinde, sağlık sisteminin omurgasını oluşturan doktorların ve yardımcı sağlık personelinin, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da tam bir fedakârlık içinde çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı olarak "çözüm üreten ve millete kulak veren" bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Hastanede adeta karşılaştığı herkesin elini sıkıp istişarelerde bulunan Prof. Dr. Halit Yerebakan, bu tür ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Böylesine büyük ve modern hastanelerimizde, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak başlıca hedefimiz. Meslektaşlarımızın çalışma koşullarını daha da iyileştirmek, hastalarımızın memnuniyetini artırmak üzere sahadan topladığımız bilgileri, raporlar halinde politika oluşturma süreçlerine dâhil edeceğiz. Sağlığın her alanında ülkemizin geldiği nokta gurur verici, ancak daha yapacak çok işimiz var."

Ramazan'da Birlik ve Paylaşma Vurgusu

Ramazan'ın, sabrın ve dayanışmanın ayı olduğunu belirten Prof. Dr. Halit Yerebakan, sağlık çalışanlarının bu ayda gösterdikleri özverinin özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Prof. Dr. Halit Yerebakan, konuşmasında "Bu kutsal görevi ifa ederken, insanlığı en büyük değer olarak gören meslektaşlarımın alnı ak, yüreği ferah olsun. Bizler de sizlere layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

"Sağlıkta Güçlü Olmak, Geleceğe Güvenle Bakmaktır"

Ziyaret boyunca sağlık sistemini güçlendirecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı'nın vizyonunu anlatan Prof. Dr. Halit Yerebakan, inovatif yaklaşımlarla ve sahadan gelen geribildirimlerle Türkiye'nin sağlık alanında daha büyük başarılara imza atabileceğine inandığını söyledi. "Sağlıkta güçlü olmak, geleceğe güvenle bakmaktır" ifadesiyle, bugüne kadar yapılan reformların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.