AK Parti İl Başkanı, Hastane Başhekimini Tehdit Etti

ZONGULDAK Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın, oğlunun ölümünde kendisini sorumlu tutup, tehdit ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaza, 20 Ağustos'ta Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Ş.G. (50) idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. yaralandı. İlk müdahalesi Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Arslan, burada hayatını kaybetti. Ş.G. tutuklanırken, Arslan'ın cenazesi, 21 Ağustos'ta toprağa verildi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Avni Çelik, 31 Ağustos'ta, hem müdahaleleri anlatmak hem de taziyelerini iletmek için aradığı AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Çelik, Arslan'ın kendisine telefonda küfürler ettiğini, 'Sen katilsin, şerefsiz, adi', 'Ulan katil herif, öldürteceğim, yaşatmayacağım' dediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KORUMA POLİSİ İSTEDİ

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Çelik, dün de Devrek Kaymakamlığı'na dilekçe verip, koruma polisi talebinde bulundu. Dilekçesinde, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın kendisini tehdit ettiğini ifade eden Çelik, "Yakın zamanda ülkemizde birçok kişi yakınlarının ölümünden tedavi eden hekimleri sorumlu tutup onları öldürtmüşlerdir. Bu nedenden dolayı anayasal hakkım olan can ve mal güvenliğimin sağlanması hususunda gereğini arz ve talep ederim" dedi.