Aile Sağlığı Merkezleri Hastane Ayarında Hizmet Sunuyor

Aile sağlığı merkezlerinde hastane ayarında hizmet

SİVAS - Sivas'ta aile sağlığı merkezleri, modern sağlık hizmetleri ve deneyimli personel kadrosuyla vatandaşların tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Periyodik sağlık kontrollerinden aşı hizmetlerine, anne ve çocuk sağlığı takiplerinden kronik hastalık yönetimine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan merkezler, erken teşhis ve tedavi ile sağlıklı yaşam hedefliyor. Hastalık Yönetimi Platformu sayesinde kolerektal, meme ve servis kanser taramaları düzenli olarak gerçekleştirilerek, bu hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve tedavi başarı oranının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi de HYP kapsamında yürütülüyor. Cezaevleri, huzurevleri ve çocuk yuvaları gibi toplu yaşam alanlarında oturan ancak aile hekimine ulaşma imkanı bulunmayan kişilere de yerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

"Günlük poliklinik hizmet sayımız 70'in üzerinde"

Fatih Mahallesi Şükrü Beyazıt Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Muhammed Emin Yıldırım, aile sağlığı merkezlerinin çok yönlü bir sağlık merkezleri olduğunu söyleyerek, " Aile Sağlığı merkezleri öncelikli hizmetleri koruyucu sağlık hekimliği hizmetleri sunan tedavi edici yaklaşımlarda bulunan; kanser taramaları, yaşlı sağlığı izlemleri gibi çok yönlü sağlık merkezleridir. Bizim burada yaptığımız işlemlerin başında koruyu sağlık hizmetlerinden; aşılama hizmetleri, çocuk aşıları, erişkin aşıları geliyor. Daha sonra anne-çocuk emzirme danışmanlığı, yeni doğan pediatri takipleri, okul muayeneleri, hasta muayeneleri, tedavileri daha sonra Hasta Yönetim Platformu bazında gerçekleştirdiğimiz işlemler var. Yaşlı sağlığı izlemleri, kronik hastalık izlemleri, tansiyon izlemleri var. Aile sağlığı merkezimiz hastaneye uzak bir konumda. Biz burada poliklinik hizmeti veriyoruz. Bizim günlük poliklinik hizmet sayımız 70'in üzerinde bazen iki birim baktığımız oluyor 100'ün üzerinde poliklinik hizmeti verdiğimiz oluyor" dedi.