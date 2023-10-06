Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası: Aile hekimlerine usulsüz rapor talepleri artıyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimliğinden talep edilen birçok raporun mevzuatının olmadığını, neye göre düzenleneceği belli olmayan "Mendil kapmaca oynayabilir", "Geziye katılabilir", "Karete kursuna gidebilir" gibi çok sayıda rapor talepleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu konuda çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tam bir mevzuat oluşturulması, herkese eşit uygulama sağlayacak şekilde standartların belirlenmesinin artık hayati önem taşıdığını söylememiz gerekiyor. Şiddete davetiye çıkaran nedenler ortadan kalkmadıkça, uygulamadaki eksiklikler giderilmedikçe ve şiddet uygulayan kişilere caydırıcı cezalar verilmedikçe bizler daha çok şiddete uğrayacağız, her gün daha çok öleceğiz" dedi.

AHESEN'den yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta şiddetin konuşulmadığı tek bir gün bile geçmezken, caydırıcı cezaların getirilmemesi şiddetin gün geçtikçe artmasına neden olduğu belirtildi. Geçen günlerde Kars'ta görev yapan aile hekiminin darp edilmesinin bardağı taşıran son damla olduğunun belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, şunları ifade etti:

"Aile hekimliğinden talep edilen usulsüz birçok raporun mevzuatı yoktur. Aile hekimlerinden, neye göre düzenleneceği belli olmayan 'Mendil kapmaca oynayabilir', 'Geziye katılabilir', 'Karete kursuna gidebilir' gibi çok sayıda rapor talebi gelmektedir. Bu konuda çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tam bir mevzuat oluşturulması, herkese eşit uygulama sağlayacak şekilde standartların belirlenmesi artık hayati önem taşımaktadır. Şiddete davetiye çıkaran nedenler ortadan kalkmadıkça, uygulamadaki eksiklikler giderilmedikçe ve şiddet uygulayan kişilere caydırıcı cezalar verilmedikçe bizler daha çok şiddete uğrayacağız, her gün daha çok öleceğiz.

"HASTANE DONANIMINA SAHİP OLMAYAN ASM'LERDEN RAPOR İSTENMESİ ANLAMSIZ"

Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) istenen raporlardan bazılarının mevzuatı var, ancak bu raporların verilebilmesi için gerekli ve yeterli fiziki ve teknik ortam ASM'lerde mevcut değil. ASM'lerde ne solunum fonksiyon cihazı, ne işitme testi cihazı, ne yeterli fiziki alan, ne görme alanı için cihaz, ne de akciğer grafisi için röntgen cihazı bulunuyor. ASM'ler hastane donanımına sahip olan merkezler olmadığı için, hastanelerin verebileceği raporların ASM'lerden beklenmesi anlamsız bir durum ortaya koymaktadır.

"USULSÜZ OLDUĞU İÇİN REDDEDİLEN VEYA ALTYAPI EKSİKLİĞİNDEN VERİLEMEYEN RAPORLAR NEDENİYLE HASTALARLA KARŞI KARŞIYA KALINIYOR"

Usulsüz olduğu için reddedilen veya altyapı eksikliğinden kaynaklı olarak verilemeyen raporlar nedeniyle hastalarla karşı karşıya kalınıyor. Çoğu zaman şiddetle ortaya çıkan tablolar ise hepimizi kahrediyor. Bu durumun çözülememesi ise sorumluların, şiddete başvuranların eylemlerine ortak olması anlamına geliyor. Bir diğer önemli konu ise ASM'lerde bu raporların ücretsiz olması. Aile hekimliğinde raporlar ücretsiz olmasına rağmen hastanelerde bu raporların ücretli olması da vatandaşın raporu usulsüz de olsa aile hekimliğinden almaya zorlamasına sebep oluyor. Sonuç olarak; mevzuatı olan fakat aile sağlığı merkezlerinde verilmesi için ortam ve cihazlar açısından mümkün olmayan raporlar hastanelerden veya oluşturulacak rapor merkezlerinden verilmeli.

"SAĞLIK RAPORLARININ ÜCRETİ, HASTANELERDE VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STANDART OLMALI"

Bilirkişilik hizmeti olan sağlık raporlarının ücreti, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde standart olmalı. Yasal düzenlemesi olan sağlık raporlarının nasıl verileceği sahada hizmeti sunan meslektaşlarımız adına Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve ilgili diğer STK'larla birlikte belirlenmelidir."

Dr. Ahmet Kandemir'in verdiği bilgile göre, aile hekimliğinden talep edilen yüzlerce çeşit rapordan bazıları şöyle:

"- Askere alınma öncesi sağlık muayenesi,

Sürücü/sürücü adayı sağlık raporu,

Yivsiz av tüfeği için sağlık raporu,

Sporcu lisansı için sağlık raporları,

İşe giriş sağlık raporu,

Öğrenciler için yatılı yurtta kalabilir raporu,

Evlilik için sağlık raporu,

Akli meleke değerlendirme sağlık raporu,

İstirahat raporu, iş görememezlik raporu,

Defin raporu,

Adli rapor,

Satranç oynayabilir raporu,

Geziye katılabilir raporu,

Jimnastik kursuna katılabilir raporu,

Staj yapabilir raporu,

Mendil kapmaca oynayabilir raporu

Karete kursu raporu,

Parmak izi alınamıyor raporu,

Kreşe gidebilir raporu,

Servis şoförlüğü raporu."