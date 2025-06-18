Aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarında ödemeler nereden ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, aile hekimliklerinden alınan bazı sağlık raporlarını ücretli hale getirdi. Uygulamayla birlikte, sporcu, sürücü, akli meleke, yivsiz av tüfeği, hac/umre parmak izi, genel tıbbi değerlendirme ve iş sağlığı raporları gibi isteğe bağlı belgeler için vatandaşlar artık 250 TL ile 5 bin 250 TL arasında değişen ücretleri ödemekle yükümlü olacak.

İLK ADIM: İŞLEM KODU ALMA

Yeni sistemde vatandaşların öncelikle rapor talebi için işlem kodu alması gerekecek. İşlem kodu üç farklı yöntemle edinilebilecek:

Uygulama Üzerinden Başvuru : Sağlık Bakanlığı'na ait sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilgili rapor seçilerek işlem kodu oluşturulabilir.

SMS ile Başvuru : T.C. kimlik numarası ile istenen rapor türü yazılarak 2023 numarasına kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir. (Örnek: 12345678902 sürücü)

Fiziki Başvuru : Rapor için "Aile Hekimliklerine" doğrudan başvuru yapılabilir. Muayene sonucunda raporun oluşturulması halinde işlem kodu, sistem tarafından otomatik olarak SMS ile iletilir.

İKİNCİ ADIM: ÖDEME YAPMA

İşlem kodu alındıktan sonra ödeme, muayene öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Ödemeler için iki seçenek sunulmuştur:

Çevrim İçi Ödeme : sbos.saglik.gov.tr üzerinden işlem kodu ile güvenli ödeme gerçekleştirilebilir.

Banka Üzerinden Havale/EFT/FAST : HALKBANK ve VakıfBank aracılığıyla ödeme yapılabilir. Transfer sırasında açıklama kısmına T.C. kimlik numarası ve işlem kodunun birlikte yazılması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ ADIM: RAPORLARA ERİŞİM VE İADE SÜRECİ

Hazırlanan sağlık raporlarına vatandaşlar, e-Devlet (turkiye.gov.tr) ve e-Nabız (enabiz.gov.tr) sistemleri üzerinden erişim sağlayabilecek.

Aile hekimi tarafından düzenlenen raporda bir kişinin üst basamağa sevk edilme kararı verildiğinde veya ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde e-Rapor hizmeti alınamadığında otomatik iade işlemi gerçekleştirilecek.

SAĞLIK RAPORU FİYAT LİSTESİ

Tek Hekim Sağlık Raporu : 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği) : 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu : 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu : 1.500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş : 300 TL

Sürücü Raporları İki Branş : 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu : 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf I : 5.250 TL

Uçucu Raporu (Sivil Vatandaş) Sınıf II : 3.750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil Vatandaş) : 3.750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi : 300 TL

İstirahat raporları, askerlik ile ilgili askeralma (ASAL) raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, halihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.