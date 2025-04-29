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Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk'ten haber var
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DEM Parti, Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün bir süredir devam eden tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Sağlık durumu hakkında yeni iddialar ortaya atılan Türk'ün kemoterapi sürecini tamamladığı ve radyoterapiye başladığı açıklandı.

Dem Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Ahmet Türk, bir süredir Ankara'da bir hastanede tedavi görüyor. Dem Parti, Türk'ün son durumunu açıklayan bir paylaşımda bulundu.

"KEMOTERAPİ SÜRECİNİ BAŞARIYLA ANLATTI"

Yapılan sosyal medya paylaşımında, "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Yeni çözüm süreci kapsamında 27 Şubat'ta İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan üçüncü görüşmeye katılan Türk, son olarak dün gerçekleştirilen görüşmede DEM Parti heyetinde yer almamıştı.

Konuya ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle rutin tedavi sürecinin devam ettiği, sağlık durumunda yeni bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Ahmet Türk'e yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Cumhurbaşkanı bunlardan gençti O yine aynı bunlar tek tek gidiyor Manda yoğurdu yasaklansın bence

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Bu adamlar dün terörist değildi bugün de kahraman ve önemli değiller. Kirli siyaset ve medya , çıkarları için hızla tüketeceği bir malzeme.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
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