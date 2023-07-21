Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından oluşturulan tırda, konteyner kentlerde 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçiriliyor. Sevgi ve Sağlık Tırı Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, 'Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi' kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek buradaki 7-13 yaş aralığındaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini söyledi.

Adıyaman'da konteyner kentlerde kalan çocuklara göz muayenesi yapılıyor.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Türk Kızılay Muş Şubesi tarafından oluşturulan tırda, konteyner kentlerde 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçiriliyor.

Sevgi ve Sağlık Tırı Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında deprem bölgelerini ziyaret ederek buradaki 7-13 yaş aralığındaki çocukları göz taramasından geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaya başladıklarını aktaran Çağlı, "Alanında uzman doktorlar, uzman optisyenler Kızılay teşkilatlarıyla birlikte deprem bölgesindeki çocuklarımızın göz taramalarını yapıp denenmiş geçici çözümler yerine kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Adıyaman'da iki gün geçireceğiz. Şu ana kadar toplam 2 bin çocuğun göz taramasını gerçekleştirdik. Tespit ettiğimiz çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediyoruz ve hasta takibini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çağlı, Sevgi ve Sağlık Tırı'nın deprem bölgelerinde tarama ve hasta takibini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.