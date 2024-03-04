4 Mart Dünya Obezite Günü'nde Türkiye'nin en obez ili belli oldu

Adana'nın zengin mutfağı Adanalıları obez yaptıZengin mutfağıyla ünlü Adana, Türkiye'nin en obez ili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan: " Adana'nın zengin mutfağı kiloya neden oluyor""Önce sağlıklı beslenme ve spor öneriyoruz"

ADANA - Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana, Türkiye'nin en obez ili olurken uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise Adana'nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezite de Türkiye 200 ülke arasında Türkiye obezite oranları açısından kadınlarda 42'inci, erkeklerde ise 60'ıncı sırada. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil birçok ciddi sağlık sorununun oluşma riskini arttırıyor.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.Uzmanlardan uyarı geldiTürkiye Obezite Araştırma Derneği'nin verilerine göre ise en obez il Adana olurken en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana'da ise uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı."Çok ciddi bir hastalık"Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Dr. Kaplan, Türkiye'de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, "Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30'un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40'ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir" ifadelerini kullandı."Önce düzenli beslenme ve spor"Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Kaplan, "Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz" dedi."Adana'nın mutfağı zengin"Adana'nın Türkiye'nin en obez ili olduğunu kaydeden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, daha sonra şunları söyledi: "Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin verilerine göre en obez il Adana olarak görünmektedir. En fit il ise Erzurum'dur. Adana'nın, obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.""Adana diyet yapmak için uygun değil"200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana'nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Haydutlu, "Daha önce diyetisyene gidip kilo vermeyi denedim, spor yaptım ancak başaramadım. Boğazı kesemediğim için şimdi ameliyata karar verdim. Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz. Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat. Ameliyat olduktan sonra inşallah fit olup rahatlayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık