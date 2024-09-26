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Adana'da Umuda Koş Etkinliği ile Kanser Farkındalığı Artırıldı

Adana'da Umuda Koş Etkinliği ile Kanser Farkındalığı Artırıldı
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Adana'da düzenlenen 'Umuda Koş' etkinliği, Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında hasta ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uzmanlar, kanserde erken tanının önemine vurgu yaptı.

Adana'da, Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında hasta ve ailelerinin katılımıyla "Umuda Koş" etkinliği düzenlendi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Baş ve Boyun Kanserleri Derneği ile Kanser İmmünoterapi Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Dilberler Sekisi'nde yapıldı.

Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda devam eden etkinlikte katılımcılar koşu yaptı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Adana Şube Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, kanserde erken tanının, tedavi başarı oranını artırdığına dikkati çekti.

Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2-4 kat daha fazla rastlanan baş, boyun kanserlerinin son yıllarda gençlerde de görülme sıklığının arttığını belirtti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Sanem Okşan Erkan da baş ve boyun kanserlerinin bazen hiç belirti vermeyebileceğini kaydederek, "Özellikle 40 yaş üstü hastalarda boyunda şişlik varsa, mutlaka baş, boyun bölgesinin incelenmesi gerekir. Bu belirtilerden herhangi biri 3 hafta veya daha uzun süre devam ediyorsa, detaylı muayene için kulak burun boğaz uzmanlarına başvurulması gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Sağlık

Etkinlik Sağlık Yaşam adana

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