Adana'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Politika ve Kısırlaştırma Çağrısı

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Hayvan sahiplerinin öncelikle çip taktırması, ardından kısırlaştırma gibi işlemleri yaptırması gerekiyor. Evcil hayvanlarımız karne hediyesi değildir. Evinize aldığınız hayvanı, büyümeyen bir çocuğunuz gibi düşünmelisiniz dedi.

'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında sokak hayvanları ve koruma çalışmaları gündeme geldi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki sokak hayvanlarının durumu, barınak çalışmaları ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Son dönemde 5199 Sayılı Kanun'da yapılan düzenlemeler doğrultusunda belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını giderek artırdığını açıklayan Köse, Sokak hayvanlarının popülasyonunu azaltmak ve insanlarla yaşanan sorunları gidermek amacıyla Büyükşehir belediyeleri barınak sayısını artırdı, ilçe belediyeleri de yeni barınaklar kurmaya başladı. Barınaklarda sokak köpeklerinin popülasyonunu kontrol altına almaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ancak kedilerimiz ve köpeklerimiz bu ülkede yaşamaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın evlerinin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymaları önemle tavsiye ediliyor. Onların da yaşam hakkı olduğunu unutmamalıyız. Doğanın dengesini korumak hepimizin görevi dedi. Veteriner hekimler olarak kısırlaştırma kampanyalarında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Köse, Büyükşehir Başkanlıkları, Veteriner İşleri Müdürlüğü konusunda genelge yayınladı. Belediyeler ivedilikle doğal yaşam alanları kurmalı, yakalayıp kısırlaştırıp geri bırakmak yerine bu alanlar hayvanların güvenliğini sağlamalıdır. Kurulacak yaşam alanları bilimsel ölçütlere uygun ve bakımının yapılacağı yerler olmalı. Hayvanları toplama kampına götürüp bırakmak doğru değildir ifadelerini kullandı. Köse, sahipsiz sokak hayvanlarının kaynağının çoğunlukla sahipli hayvanların sokağa bırakılması veya kırsalda kontrolsüz üreyen hayvanlar olduğunu vurgulayarak, Hayvan sahiplerinin öncelikle çip taktırması, ardından kısırlaştırma gibi işlemleri yaptırması gerekiyor. Evcil hayvanlarımız çocuklarınızı karne hediyesi değildir. Evinize aldığınız hayvanı, büyümeyen bir çocuğunuz gibi düşünmelisiniz diye konuştu.

'YOĞUN KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI ŞART'

Yeni yasanın uygulama şeklini de değerlendiren Köse, şöyle konuştu Yetkililer barınaklar kurmalı ve sokak hayvanlarının popülasyonlarını azaltarak gerekli önlemleri almalıdır. Yeni yasa gereği, 'yakala, kısırlaştır, aşılat, geri bırak' uygulamasından 'yakala, kısırlaştır, barınakta tut' uygulamasına geçilmiştir. Vatandaşlarımız hayvan satın almak yerine barınaklardan evcil hayvan sahiplenebilir. Elbette hayvanlar sokaklarda olacak ve insanlarla birlikte yaşayacak ancak kıstas, saldırgan olmayan, kendi halinde takılan hayvanlardan oluşmasıdır. İnsanlar hayvanlardan korkma özgürlüğüne sahip fakat köpeklerden geçilmez bir durumda da olmamalı, onlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu nedenle yoğun bir kısırlaştırma kampanyası şarttır.