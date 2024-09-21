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Adana'da Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taramaları ve Sağlık Hizmetleri

Adana'da Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Kanser Taramaları ve Sağlık Hizmetleri
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Adana'daki Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi, uzman kadrosuyla sağlık hizmetleri sunmakta ve kanser taramaları gerçekleştirmektedir. Merkez, özellikle 40-69 yaş aralığındaki kadınlara erken meme kanseri teşhisi için destek sağlamaktadır.

Adana'da birçok branştan uzmanın görev aldığı Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlıkla ilgili bilgi, destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra kanser taramaları da gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığınca 2017'de açılan merkezde ebe, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diş hekimi gibi birçok branştan uzmanlar görev yapıyor.

Merkeze başvuranlar, kapsamlı değerlendirmeler ve tetkiklerin ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor.

İleri yaştaki bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmasında önemli rol oynayan merkezde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanserinde erken teşhis için muayene ve eğitim imkanı da sağlanıyor.

"Şehir hastanesine yönlendirerek randevularını oluşturuyoruz"

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Füsun Tokbay, AA muhabirine, hastalara bütüncül yaklaşımla hizmet verdiklerini söyledi.

Sağlıklı hayat merkezlerinin önemine dikkate çeken Tokbay, "Sağlıklı hayat merkezleri, hastalığa değil sağlığa yatırım anlayışını önemseyen Bakanlığımızın bir projesidir. Ülke genelinde birinci basamak hizmetlerini güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak alışkanlıklar kazandırarak sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak hedeflenmektedir." diye konuştu.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik etkili yaklaşım içinde olduklarını anlatan Tokbay, bağımlılık ve riskli davranışların yol açtığı sağlık tehditleriyle de mücadele ettiklerini söyledi.

Vatandaşların merkezde bilgi, destek ve danışmanlık hizmetleri almasının yanı sıra kanser taraması yaptırdığını da dile getiren Tokbay, "Bölümlerimize başvuran danışanlarımızdan kanser taramalarını yaptığımızda pozitif durumla karşılaştığımızda şehir hastanesine yönlendirerek randevularını oluşturuyoruz." dedi.

"Bu yıl 5 bin 900 mamografi çekimi yapıldı"

Meme kanseri tarama biriminde hemşirelik yapan Elif Karaca, merkezin kurulmasından bu yana 29 bin 800 kadına mamografi çekimi yapıldığını söyledi.

Kanserde erken teşhise dikkati çeken Karaca, "Bu yıl 5 bin 900 çekim yapıldı ve maalesef ki bunlardan 21'i meme kanseri teşhisi aldı." dedi.

Karaca, merkezde gerçekleştirilen mamografi çekimleriyle bugüne kadar 104 kadının rahatsızlığının erken teşhisini yaptıklarını belirtti.

Hastaların hemen hastaneye yönlendirilmesinde de yardımcı olduklarını vurgulayan Karaca, "Tedavi süreci ve sonrasında psikolog, diyetisyen ve egzersiz planlamaları ile onlara desteğimizi sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Kanser taraması için geldiği merkezde eğitime de katılan 52 yaşındaki Siren Sevin, "Kanser taraması için geldim ama birçok bilgiyi aldım. Edindiğim bilgilerden sonra evde sık sık kendi kontrollerimi yapıp çevreme de burayı önereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Sağlık

Meme Kanseri Meme Kanseri Çukurova adana

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