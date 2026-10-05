Acar, aile öyküsü yoksa da 40-69 yaşta iki yılda bir mamografi yaptırılmalı dedi

ONKOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Acar, meme kanserinde erken tanı ve zamanında tedavinin hastalığa bağlı kayıpların azaltılmasında önemli rol oynadığını söyleyerek "Ailede kanser öyküsü bulunmaması kişinin risk taşımadığı anlamına gelmez. 'Ailemde meme kanseri yok, benim de kontrol yaptırmama gerek yok' düşüncesi doğru değildir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar iki yıl bir mamografi taramasına katılması gerekir" dedi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Acar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Acar, erken tanı ve zamanında tedavinin hastalığa bağlı kayıpların azaltılmasında önemli rol oynadığını söyleyerek, "Aile öyküsü risk değerlendirmesinde önemlidir ancak tek belirleyici değildir. Dünya Sağlık Örgütü, meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'inin kadın olmak ve yaş dışında belirli bir risk faktörü bulunmayan kişilerde ortaya çıktığını bildiriyor. Bu nedenle 'Ailemde meme kanseri yok, benim de kontrol yaptırmama gerek yok' düşüncesi doğru değildir. İlerleyen yaş, bazı kalıtsal gen değişiklikleri, obezite, alkol kullanımı ve menopoz sonrası hormon tedavileri riski artırabilir. Risk değerlendirmesi kişinin sağlık ve aile öyküsü birlikte ele alınarak yapılması gerekir" diye konuştu.

'AĞRISIZ BİR KİTLE DE DEĞERLENDİRİLMELİDİR'

Prof. Dr. Acar, meme kanserinde dikkat edilmesi gereken değişiklikler ile ilgili, "Memede veya koltuk altında yeni gelişen kitle ya da sertlik, memenin şekil veya boyutunda değişiklik, ciltte çökme ve portakal kabuğu görünümü, meme ucunda içe çekilme veya kendiliğinden gelişen akıntı hekim tarafından değerlendirilmelidir. Kitlenin ağrısız olması, önemsiz olduğu anlamına gelmez. Her değişiklik kanser değildir ancak nedeninin belirlenmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın ulusal meme kanseri tarama programında, 40–69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi çekilmektedir. Tarama henüz yakınması olmayan kişilerde hastalığın erken saptanmasını amaçlar. Tarama ile bir belirti nedeniyle yapılan tanısal değerlendirme birbirinden farklıdır. Memesinde yeni bir değişiklik fark eden kişi, yaşına veya son mamografi tarihine bakmaksızın hekime başvurmalıdır. Aile öyküsü veya kalıtsal yatkınlığı bulunan kadınlarda ise taramaya başlama yaşı, kullanılacak yöntemler ve takip aralıkları uzman değerlendirmesiyle belirlenmelidir" dedi.

'TEDAVİ PLANI HASTALIĞIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANIYOR'

Tanı sürecinde muayene ve uygun görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldığını, şüpheli bulgularda biyopsiyle alınan dokunun incelendiğini söyleyen Prof. Dr. Acar, "Biyopsi, tanının doğrulanmasının yanı sıra tümörün biyolojik özelliklerinin belirlenmesini de sağlar. Bu bilgiler tedavi planının hazırlanmasında yol göstericidir. Tedavi her hastada aynı değildir. Hastalığın evresi, tümörün özellikleri ve kişinin genel sağlık durumu birlikte değerlendirilir. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavileri ve hedefe yönelik ilaçlar uygun hastalarda tedavi planına dahil edilebilir. Süreç, ilgili uzmanlıkların ortak değerlendirmesiyle yürütülür. Meme sağlığındaki değişiklikleri fark etmek ve zamanında değerlendirilmesini sağlamak kadar, hiçbir yakınma yokken de uygun tarama programına katılmak önemlidir. Farkındalık, kontrollerin ertelenmediği bir sağlık alışkanlığına dönüşmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı