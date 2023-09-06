İstanbul'da ölümüne estetik

ABD'li Cleopatra'nın estetik sonrası şüpheli ölümü

Amerika'dan Esenyurt'a estetik için gelen kadının operasyon sonrası şüpheli ölümü

İSTANBUL - Esenyurt'a yağ aldırma ve saç ektirme için özel bir kliniğe gelen Amerikalı Cleopatra Mae Denms, operasyondan 2 gün sonra fenalaştı. Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay 26 Ağustos günü Esenyurt'ta yaşandı. Amerikalı Cleopatra Mae Denms yağ aldırma ve saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Özel Clinic Expert estetik cerrahi merkezinde işlemleri yapılan kadın 2 gün sonra fenalaştı. Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılan Denms burada tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kadının kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler başlatılırken söz konusu klinik yetkileri ise konuyla ilgili konuşmadı. Kliniklik görevlilerinin kapı önünde bulunan flamalarını indirmeleri için dikkatlerden kaçmadı.