ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FDA, Pfizer ve Moderna'dan Kovid-19 aşılarının uyarı etiketlerini genişletmelerini istedi. Uyarıda mRNA bazlı bu aşıların özellikle 16-25 yaş aralığındaki erkeklerde kalp zarı ve kalp kası iltihabı riskine yol açabileceği belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ), Pfizer ve Moderna'dan Kovid-19 aşılarının uyarı etiketlerini genişletmelerini istedi. mRNA bazlı bu aşıların özellikle ergen erkekler ve genç erkeklerde kalp zarı ve kalp kası iltihabı riskine rol açabileceği belirtildi. Karar, geçen yıl yayımlanan bir çalışmanın sonuçları ve FDA'nın yeni verileri doğrultusunda alındı.

FDA'DAN UYARILARIN GÜNCELLENMESİ TALİMATI

FDA, Pfizer-BioNTech'in Comirnaty aşısı ve Moderna'nın Spikevax aşısı için 17 Nisan tarihli mektupları çarşamba günü yayımladı. Bu mektuplarda, her iki firmaya da ilgili uyarıların güncellenmesi talimatı verildi.

16-25 YAŞ ARALIĞINDAKİ ERKEKLERİ KAPSIYOR

Daha önce her iki aşı da kalp rahatsızlıklarına rol açabileceği yönünde uyarılar içeriyordu. Önceki etiketlerde riskli yaş aralığı Moderna'da 18-24, Pfizer'de 12-17 olarak belirtilmişti. Yeni uyarılar ise her iki aşı için 16-25 yaş aralığındaki erkekleri kapsayacak şekilde güncellendi.

FDA'nın yeni genel uyarısında, "2023-2024 dönemi mRNA Kovid-19 aşılarının uygulanmasının ardından, miyokardit ve/veya perikardit vakalarının en yüksek tahmini görülme sıklığı 16-25 yaş arası erkeklerde tespit edilmiştir" denildi.

MİLYON DOZ BAŞINA 8 VAKA

FDA'ya göre, geçen sezon kullanılan aşılar sonrası 65 yaş altındaki çocuk ve yetişkinlerde bu rahatsızlıkların görülme oranı milyon doz başına yaklaşık 8 vaka olarak kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Vay aq cocuklari, simdi mi soyluyorsunuz... Tam davalik olay...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat dural:

Bu aşıları zorunlu vurduranların yatacak yerleri var mı acaba? Kul hakkını yiyenler nasıl hesap verecek acaba ?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.