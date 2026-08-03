Haberler

Kadının kafatası kemiği 8 ay karnında saklandı, yeniden nakledildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da trafik kazası geçiren 52 yaşındaki Iraz Yavaş'ın kafatası kemiğinin bir bölümü, beyin ödemini azaltmak için çıkarılıp karnında saklandı. 8 ay sonra başarılı operasyonla yerine nakledilen kemikle hasta sağlığına kavuştu.

Manisa'da trafik kazası sonrası kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılan hastaya, 8 ay karnında muhafaza edilen kemik yeniden nakledildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Iraz Yavaş, geçen ekim ayında geçirdiği trafik kazasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavaş'ın beyninin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan kanama tespit eden doktorlar, beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümünü çıkarıp karın duvarında, cilt altında geçici olarak muhafaza etme kararı aldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi üzerine kafatası kemiği 8 ay süreyle saklandığı karın boşluğundan alınıp yerine nakledildi.

Yavaş, yapılan 2 aşamalı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Iraz Yavaş, gazetecilere sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girdiğini aktaran Yavaş, "Kafatası kemiğimi karın bölgeme koymuşlar. 8 ay sonra da tekrar başıma yerleştirdiler. Sağlığıma kavuştum. Dr. Ahmet Sancar Topal ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah beni evlatlarıma bağışladı." dedi.

Ameliyatları gerçekleştiren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sancar Topal da Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Ağır kafa travmalarında kafatasının bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasının hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirten Topal, "Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan yeni sevgilisiyle tatil pozu

Icardi defterini kapattı mı? Wanda Nara yeni sevgilisiyle tatilde
Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

Mecliste siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Viral olan video! Herkes bu kadını konuşuyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi