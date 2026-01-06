Haberler

75 yaşındaki hasta, Türkiye'de özel teknikle sağlığına kavuştu

Almanya'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olamayan 75 yaşındaki Emine Yalçın, Türkiye'de Prof. Dr. Cengiz Köksal tarafından uygulanan özel bir yöntemle mitral kapak yetmezliğinden kurtuldu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yalçın, yeniden nefes alabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

MİTRAL kapak yetmezliğiyle mücadele eden 75 yaşındaki Emine Yalçın, Almanya'da doktorların 'yaşın ve hastalıkların nedeniyle ameliyat edilemezsin' demesi üzerine Türkiye'ye geldi. Hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal'ın uyguladığı özel bir teknikle sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Köksal, "Hastamızın böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçmişte geçirdiği meme kanseri ameliyatı vardı. Almanya'da iki kez yüksek risk nedeniyle ameliyat şansı verilmemişti. Biz ise sağ koltuk altından küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan mitral kapağını biyolojik kapakla değiştirdik. Bu yöntem, hem riskleri azalttı hem de toparlanma sürecini hızlandırdı" dedi.

Mitral kapak yetmezliği nedeniyle Almanya'da iki hastaneye başvuran 75 yaşındaki Emine Yalçın, diyabet, böbrek yetmezliği ve geçmişteki kanser öyküsü nedeniyle ameliyat edilmedi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yalçın, son bir umutla Türkiye'ye geldi. Yalçın, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal'ın gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

'NEFES ALABİLİYORUM'

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın verdiği mutluluğu paylaşan Emine Yalçın, "Almanya'da bana 'Ameliyat olamazsın, riskli' dediler. Nefes alamıyor, vücudumda su toplanıyordu. Eve gönderildim. Umudumu yitirmiştim. Son çare olarak Türkiye'ye geldim, Cengiz Hocayı buldum. Allah razı olsun, yeniden nefes alabiliyorum" dedi.

'KULLANILAN YÖNTEM TOPARLANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRDI'

Hastanın ileri yaşına ve ek rahatsızlıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Hastamızın böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçmişte geçirdiği meme kanseri ameliyatı vardı. Almanya'da iki kez yüksek risk nedeniyle ameliyat şansı verilmemişti. Biz ise sağ koltuk altından küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan mitral kapağını biyolojik kapakla değiştirdik. Bu yöntem, hem riskleri azalttı hem de toparlanma sürecini hızlandırdı" diye konuştu.

Özellikle ek hastalığı olanlarda küçük kesiyle yapılan ameliyatların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, "Göğüs kafesini önden açmadan ve kalbi durdurmadan yapılan bu yöntem, komplikasyon riskini en aza indiriyor. Yüksek riskli hastalarda hayat kurtarıcı oluyor. Emine Hanım da 7'nci günde taburcu edilecek, konforlu bir yaşama dönecek" ifadelerini kullandı.

