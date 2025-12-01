7 Yaşındaki Eyüp Ensar Işık, Beyin Tümörü Ameliyatıyla Hayata Döndü

BATMAN'da beyninde kötü huylu tümör tespit edilen Eyüp Ensar Işık (7), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Batman'da yaşayan Gülten (39) ile Bayram Işık (45) çiftinin 5 çocuğundan Eyüp Ensar Işık'ta, beyin tümörü tespit edildi. Aile, başka hastanelerde tümörün riskli bölgede olduğu gerekçesiyle cerrahi müdahaleyi kabul etmedi. Ancak geçen hafta Işık'ın durumunun kötüleşmesi üzerine aile, ani gelişen bilinç kaybı ve komutlara uymama şikayetiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirme sonrası Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Ömer Semiz ve ekibi tarafından acil ameliyat kararı alındı. Saat 02.00 sıralarında başlayan ve 5 saat süren operasyonun ardından Işık'ın bilincinin yerine geldiği, yeni bir kuvvet kaybının olmadığı belirtildi.

'AMELİYAT SABAHI, HASTANIN BİLİNÇ DÜZEYİ YERİNE GELDİ'

Beyin Cerrahı Opr. Dr. Hüseyin Ömer Semiz, Işık'ın ameliyat olduğu günün sabahında bilinç düzeyinin yerine geldiğini ifade ederek, "Hastamız acil servise ani bilinç bulanıklığı ve komutlara uymama şikayetiyle başvurdu. Bilinen bir beyin tümörü mevcuttu. Başka bir hastanede bu tümör ameliyatının riskli olduğu hasta yakınlarına bildirilmişti. Hasta bizim acil servise başvurduğunda, bilincinde kayıp olması ve komutlara uymaması nedeniyle acil cerrahi müdahale önerdim. Hasta yakınlarıyla konuşup, hastamızı gece 02.00'de ameliyata aldık. 5 saat süren bu ameliyat saat 07.00'de sonlandı. Tümörün beynin önemli yapılarına ve damarlarına yapışık olduğunu izledim. Bunları koruyarak hastayı ameliyat ettik. Sabahında hastanın bilinç düzeyi yerine gelmişti. Herhangi bir yeni kuvvet kaybı olmadan yoğun bakıma teslim ettik hastayı. Ameliyatta aldığımız patoloji sonucuna göre onun sonucunu takip edeceğiz. Sonrasında pediatrik onkoloji ile ileri tedavisi, ilaç veya ışın tedavisi planlayacağız. Bugün taburculuğunu planlıyoruz hastanın" dedi.

'KIZIM DA AYNI HASTALIKTAN HAYATINI KAYBETTİ'

Kızı Büşra'yı da 2 yıl önce aynı hastalıktan kaybettiğini belirten anne Gülten Işık, "Geçen hafta pazar günü fenalaştı. Hastaneye getirdik. Doktorumuz müdahale etmek istedi. Biz yanaşmadık açıkçası çünkü risklerini biliyorduk. Zaten getirdiğimizde baya kötüydü. Sabaha kalkmayabilir dedi doktorumuz. Riskli olduğunu da söyleyince mecbur iki riskten birini seçecektik. Biz de ameliyata almak istedik. Doktorumuz ameliyata almak istedi ve çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an durumu çok iyi. İnşallah patoloji sonucumuz temiz çıkar ve durumu daha da iyiye gider. Eyüp Ensar, iyi ve güzeldi. Okula gidiyordu. Başarılı da gidiyordu. İkinci sınıf öğrencisiydi. Dersleri gayet iyiydi ama bu durumdan sonra 2 aydır okula gönderemiyoruz artık. Çünkü baş ağrıları artınca okula gitme isteği kayboldu. Büyük kızım Büşra Işık 17 yaşındaydı. Onu da 2 yıl önce kaybettik aynı hastalıktan. Beyin tümörü vardı. Kötü huylu olduğu için maalesef kaybettik onu. Eyüp Ensar'da da aynı hastalık çıkınca aslında biz çok korktuk. Bu süreçte Allah razı olsun Hüseyin hocamızdan. Önce biz Allah'a sığındık, ona inandık sonra da Hüseyin hocamıza. Çok şükür oğlumuz şu an çok iyi. Hastanemize de doktorumuza da çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun ki, bize oğlumuzu bağışladılar" diye konuştu.