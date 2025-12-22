44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısında yer alan Cluj kentindeki bir kaplıcada çalışan iki masözde cüzzam vakası tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer, 21 ve 25 yaşlarındaki iki kişinin Endonezya vatandaşı olduğunu ve tedavilerinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca iki kişi hakkında da cüzzam şüphesiyle test sürecinin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANINDAN VATANDAŞLARA UYARI

Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, kaplıcayı ziyaret eden vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, cüzzamın bulaşmasının uzun süreli ve yakın temas gerektirdiğine dikkat çekti.

Bakan Rogobete'nin paylaştığı bilgilere göre, hastalardan birinin kısa süre önce Asya'ya seyahat ettiği ve yaklaşık bir ay boyunca annesiyle birlikte kaldığı öğrenildi. Annesinin de aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

KAPLICA KAPATILDI

Olayın ardından söz konusu kaplıcanın geçici olarak kapatıldığı ve kapsamlı bir inceleme başlatıldığı açıklandı. Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkede son cüzzam vakasının 44 yıl önce görüldüğünü hatırlattı.

Öte yandan Hırvatistan'ın Split kentinde de tekil bir cüzzam vakası tespit edildiği, hastanın tedavi altına alındığı ve yakın temaslı kişilere koruyucu tedavi uygulandığı bildirildi. Sağlık yetkilileri, toplum genelinde yayılma riskinin son derece düşük olduğunu vurguladı.

ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre cüzzam; deri lezyonları, his kaybı ve sinir hasarı gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor ve erken teşhisle tamamen tedavi edilebiliyor.