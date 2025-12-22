Haberler

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya ve Hırvatistan'da cüzzam vakalarının ortaya çıkması endişe yarattı. Romanya'da 44 yıldır görülmeyen hastalığın kaplıcada çalışan iki masözde tespit edilmesi, sağlık otoritelerini alarma geçirirken bölgede incelemeler başlatıldı.

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısında yer alan Cluj kentindeki bir kaplıcada çalışan iki masözde cüzzam vakası tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer, 21 ve 25 yaşlarındaki iki kişinin Endonezya vatandaşı olduğunu ve tedavilerinin başlatıldığını açıkladı. Ayrıca iki kişi hakkında da cüzzam şüphesiyle test sürecinin devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK BAKANINDAN VATANDAŞLARA UYARI

Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, kaplıcayı ziyaret eden vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, cüzzamın bulaşmasının uzun süreli ve yakın temas gerektirdiğine dikkat çekti.

Bakan Rogobete'nin paylaştığı bilgilere göre, hastalardan birinin kısa süre önce Asya'ya seyahat ettiği ve yaklaşık bir ay boyunca annesiyle birlikte kaldığı öğrenildi. Annesinin de aynı hastalık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

KAPLICA KAPATILDI

Olayın ardından söz konusu kaplıcanın geçici olarak kapatıldığı ve kapsamlı bir inceleme başlatıldığı açıklandı. Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkede son cüzzam vakasının 44 yıl önce görüldüğünü hatırlattı.

Öte yandan Hırvatistan'ın Split kentinde de tekil bir cüzzam vakası tespit edildiği, hastanın tedavi altına alındığı ve yakın temaslı kişilere koruyucu tedavi uygulandığı bildirildi. Sağlık yetkilileri, toplum genelinde yayılma riskinin son derece düşük olduğunu vurguladı.

ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre cüzzam; deri lezyonları, his kaybı ve sinir hasarı gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor ve erken teşhisle tamamen tedavi edilebiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail'den komşu ülkeye kanlı saldırı! Bu kez İHA'ları kullandılar
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da harita kırmızıya döndü
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Taraftarları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti

Petrol zengini Arap ülkesinden dev altın rezervi keşfi
title