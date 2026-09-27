40 yıl sigara içen Ramiz Sırakaya, KOAH nedeniyle hastanede tedavi görüyor

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İlkokul yıllarında başladığı sigarayı 40 yıl kullanan KOAH hastası Ramiz Sırakaya, yaşadığı sağlık sorunlarının günlük hayatına ve ailesine etkilerini anlatarak gençlere sigarayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Ramiz Sırakaya'nın sigarayı bırakma süreci ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşadığı güçlükler ele alındı.

Ankara'da yaşayan 72 yaşındaki Sırakaya, AA muhabirine, ilkokul yıllarında sigara izmaritleriyle sigaraya başladığını ve sigarayı bırakmadan önce günde bir paket sigara içtiğini anlattı.

Sırakaya, özellikle geceleri öksürük ve balgam nedeniyle zorlandığını, sabahları ağzında kötü koku hissettiğini söyledi.

Yaşadığı şikayetler nedeniyle sigarayı bırakmayı birkaç kez denediğini aktaran Sırakaya, üç ve altı ay boyunca içmediği dönemler olduğunu ancak tek bir sigaradan bir şey olmayacağını düşünerek yeniden başladığını belirtti.

Sırakaya, geçmeyen nefes darlığı nedeniyle 10 yıl önce kendi kararıyla sigarayı tamamen bıraktığını ve o tarihten bu yana bir daha içmediğini aktardı.

"Sigara insanın hayatını mahvediyor"

Sigarayı bıraktıktan altı yıl sonra geniz kanserine yakalandığını anlatan Sırakaya, tedaviyle kanseri atlattığını bu kez de KOAH nedeniyle tedavi gördüğünü dile getirdi.

Sırakaya, "Kırk gün önce öksürük, halsizlik, iştahsızlık başladı ve hastaneye müracaat ettim. Yürürken nefes darlığı, kesilmeyen öksürük yaşıyordum. İştahım yoktu, yemek yiyemiyordum. Sigara insanın hayatını mahveden bir şey. Şimdi de hastanede bunun acısını çekiyoruz." dedi.

Gençlere çağrıda bulunan Sırakaya, "Gençlerimizin, sağlıkları ve hayatları için sigaradan uzak durması lazım. Ben hastayım, şimdi hastanede yatıyorum ama bu durumdan bütün ailem etkileniyor. Eşim, çocuklarım ve torunlar da evde telaş içerisinde." diye konuştu.

Sırakaya, tedavisinin iyi gittiğini ve kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, doktorlara ve hastenedeki çalışanlara teşekkürlerini iletti.

"Mesleki maruziyetler ve hava kirliliği hastalığa zemin hazırlıyor"

Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Serap Duru, KOAH'ın hava yollarında daralmayla seyrettiğini ve en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğunu söyledi.

Erken yaşta başlayan ve uzun yıllar devam eden sigara kullanımının hava yollarında geri dönüşümsüz hasara yol açabildiğini belirten Duru, mesleki maruziyetler ve hava kirliliğinin de hastalığa zemin hazırladığını ifade etti.

Duru, hastaların başlangıçta özellikle sabah öksürüğünden şikayet ettiğini, zamanla öksürüğe balgam ve nefes darlığının eklendiğini anlattı.

Hastaların öksürük ve balgamı başlangıçta hastalık belirtisi olarak değerlendirmediğine dikkati çeken Duru, "Öncelikle öksürük ve balgam oluyor ama hasta bunları bir hastalık olarak tanımlamıyor. Nefes darlığı eklenip kanlı balgam, kilo kaybı gibi semptomlar da eklenince bize başvuruyorlar." dedi.

Polikliniğe başvuran hastaların şikayetlerini ve sigara kullanım öykülerini değerlendirdiklerini aktaran Duru, tanı sürecinde solunum fonksiyon testlerinden ve gerektiğinde tomografiden yararlandıklarını kaydetti.

"Hastamız sigarayı 10 yıldır bırakmış ama semptomları gerilememiş"

Duru, 40 yıl sigara kullanan Sırakaya'nın daha önce de KOAH atakları geçirdiğini, şikayetleri ve atak sayısındaki artış nedeniyle ileri tetkik amacıyla hastaneye yatırıldığını belirtti.

Hastanın sigarayı bırakmasının üzerinden 10 yıl geçmesine karşın hastalığa bağlı şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Duru, "Hastamız sigarayı 10 yıldır bırakmış ama semptomları gerilememiş. Kontrollerde ilaç tedavisine devam etmek zorunda kalmışız. Halen de yatarak tedavisine devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Duru, enfeksiyon ve şikayetlerde artışla seyreden ataklarda bazı hastaların hastanede yatışı verilerek tedavi gördüğünü, ihtiyaç duyan hastalara solunum desteği sağladıklarını, ilaç tedavilerinin yanı sıra pulmoner rehabilitasyon programları da uyguladıklarını kaydetti.

KOAH gelişmeden önce sigara kullanımının önüne geçmenin önemini vurgulayan Duru, polikliniğe başvuran hastaları sigarayı bırakmaları için yönlendirdiklerini belirtti.

Doç. Dr. Duru, sigara kullananlara, "Sigara kesinlikle içilmesin. Sağlığa zararlıdır. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Bıraktığınız gün en güzel gündür. Sağlıklı güzel günler için gerek geleneksel gerekse elektronik sigaranın kesinlikle içilmemesi gerekiyor." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA