35 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı: KOAH Tanısı Hayatını Değiştirdi

ANKARA'da 35 yıldır sigara içen Bülent Pekbay (50), astım kontrolü için gittiği hastanede KOAH tanısı aldı. Günde 2 paketten fazla sigara tüketen Pekbay, Elmadağ Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde aldığı destekle sigarayı bıraktı.

Türkiye genelinde kamu hastanelerinde ve sağlıklı hayat merkezlerinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine başvuranlar, ücretsiz ilaç tedavisi ve düzenli takip imkanıyla sigarayı bırakma sürecinde destekleniyor. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşayan Bülent Pekbay, astım hastalığı için kontrole gittiği hastanede, KOAH tanısı aldı. Günde 2 paketten fazla sigara tüketen Pekbay, doktorunun uyarısıyla Elmadağ Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdu. Pekbay, burada aldığı destekle 58 gün önce sigarayı tamamen bıraktı. Pekbay'ın devam eden kontrollerinde, KOAH belirtilerinin ortadan kalktığı da belirlendi.

'ÇOK RAHAT NEFES ALIYORUM'

Bülent Pekbay, 15 yaşından beri sigara kullandığını belirterek, "Astım hastasıyım, en son astım kontrolüne gittiğimde doktorum artık benim KOAH olduğumu söyledi. Sigarayı bırakmazsam hayatı bırakacağımı söylemişti. Bu şekilde hocamın yönlendirmesiyle randevu alıp, sigarayı bırakmaya karar verdim" dedi.

Elmadağ Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nden aldığı destek sayesinde 2 aydır sigara içmediğini vurgulayan Pekbay, "Çok rahat nefes alabiliyorum, rahat konuşabiliyorum. Normalde sigara içmiş olsaydım bu kadar rahat konuşamazdım. Arada bir öksürme geliyordu, şu an o yok. En azından bir deneyin, bunu başarabileceğinize inanın. Sigarayı bırakıp sağlıklı bir yaşama başlayabilirsiniz. Daha güzel bir yaşam için sigarayı bırakın" diye konuştu.

'TAKİP SÜRECİ BİR YIL KADAR SÜRÜYOR'

Elmadağ Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Melih Şahin, hastaların tedavi süreçlerine ilişkin, "Öncelikle karbonmonoksit düzeyleri ve bağımlılık düzeyleri anketlerle ölçülüyor. Sonrasında hastalarımızın bağımlılık düzeyine göre uygun olan tedavilerine birlikte karar vererek, başlıyoruz. Takipleri öncelikle telefonla, sonra hastaları fiziksel olarak belli aralıklarla çağırarak, mutlaka görerek takip ediyoruz. Bu takip süreci yaklaşık 1 yıl kadar sürüyor. İhtiyacı olan hastaların psikiyatrik konsültasyonlarıyla ilgili psikiyatristimizden destek alarak, yardımcı tedavilerle birlikte tedavi ediyoruz, birlikte takip ediyoruz. Aynı zamanda ihtiyacı olan hastalara diyetisyen desteği sağlıyoruz. Ayrıca ek hastalığı olan hastalarda ilgili bölümünün desteğini alarak, birlikte tedavi düzenleyerek, hastaları bu şekilde takip ediyoruz" dedi.

'DESTEK ALSINLAR'

Sigaranın dünyada en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Her yıl 8,7 milyon insan sigarayla ilişkili sebeplerle hayatını kaybediyor. Bunlardan 1,3 milyonu aslında ikincil maruziyet, yani sigaraya pasif maruziyetten hayatını kaybeden insanlar. Sigarayı bırakmak isteyenlere çağrım; öncelikle kendi hayatları, sonra çevresindeki insanların hayatını da düşünerek sigarayı bırakmaya karar vermeleri ve destek almak için polikliniğe başvurmalarını öneriyorum" diye konuştu.