32 Yıl Sonra Gelen Sağlık: İzmir'de Kadavradan Böbrek Nakliyle Hayat Buldu

İzmir'de 32 yıl boyunca diyaliz tedavisi gören 58 yaşındaki hasta, kadavradan yapılan böbrek nakliyle yıllar sonra sağlığına kavuşmanın mutlululğunu yaşıyor.

Bitlis'te dünyaya gelen Cengiz Yelegen'e yüksek tansiyona bağlı olarak 1992 yılında böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Daha iyi tedavi olmak için ailesiyle İzmir'e yerleşen Yelegen'in yapılan kontrol ve tetkiklerinde böbreklerinin fonksiyonlarının yitirdiği belirlendi.

İzmir'de 14 yıl boyunca çeşitli merkezlerde haftanın üç günü diyaliz tedavisi gören Yelegen, aldığı eğitimlerin ardından 18 yıl boyunca da evde diyalize girmeye başladı.

İlk diyalize girdiği yıllarda hepatit hastalığı olduğu için nakil operasyonuna endişeyle yaklaşan Yelegen, geçen yıl doktorlarının önerisiyle organ nakli olmak için başvuru yaptı.

Uygun canlı vericisi olmayan hasta, kadavradan böbrek nakli olmak için listeye yazıldı. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarının uyum gösterdiğinin belirlenmesi sonrası Yelegen, nakil operasyonuna alındı.

"İstisnai bir durum"

Nakil ameliyatında görev alan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Töz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naklin ardından hastalarının böbrek fonksiyonlarının normale döndüğünü anlattı.

Töz, Yelegen'in birçok hastaya örnek olduğunu belirterek, "Hastamızın bu kadar yıl diyalize devam etmesi istisnai bir durum. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olması, kendisine dikkat etmesi, diyaliz tedavisine uyum göstermesi, diyaliz etkinliğini yükseltecek girişimler yapılması... Bunlar hastamızın 32 yıl boyunca diyaliz tedavisinde sağlıklı olarak hayatını devam ettirmesinin en önemli sebebi oldu." ifadesini kullandı.

Cengiz Yelegen ise yıllar sonra nakil için başvurduğunu, uygun organın bulunacağını tahmin etmediğini söyledi.

Böbrek nakli sonrası hayatının değiştiğini dile getiren Yelegen, "Nakil olalı 25 gün oldu. Çok mutluyum. Yeni doğdum gibi. Keşke tüm hastaların fırsatı olsa da onlara da çıksa. Herkes bağış yapsa çok iyi olur. Hayal gibi ben 32 yıl sonra idrarımı yapıyorum. Eskiden suya hiç doyamıyordum. Su yasak olduğu için içmeye doyamıyordum. Artık her sağlıklı insan gibi suyumu içiyorum." dedi.

Yelegen, rahatsızlığı nedeniyle evlenemediğini, sağlığına kavuşmasıyla artık evlenmek istediğini sözlerine ekledi.