20 yıllık hasret Ayberk bebekle son buldu

Hüseyin Derin çiftinin en büyük hayali anne-baba olmaktı. Evliliklerinin ilk yılında hamilelik müjdesi alan çift, doğuma günler kala bebeklerini kaybetti. İlerleyen süreçte doğal yollarla gebelik oluşmayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gören ancak olumlu sonuç alamayan çift, 20 yılın sonunda Ayberk bebeği kucağına aldı. Anne Berna Derin, "Ayberk bizim 20 yıl sonra gelen mucizemiz, dile kolay 20 yıl. Ömrümüzün yarısı bu mutluluğu yaşayabilme hayaliyle geçti. İyi ki vazgeçmemişiz, tarifi olmayan bir his" dedi.

Kırklareli'de yaşayan Berna (41) - Hüseyin (43) Derin çifti evliliklerinin ilk yılında doğuma günler kala bebeklerini kaybetti. Yaşadığı acı kaybın ve olumsuz sonuçlanan tedavilerin yarattığı stresin de etkisiyle Berna Derin'in göğsünde bir kitle tespit edildi. Erken teşhisle kanserin ucundan döndü. Geçirdiği operasyonla kitle temizlendi. Sağlığına tam anlamıyla kavuşup yeniden anne olma hayalleri kurması uzun yıllarını aldı. Çift, zorlu 20 yıllık sürecin ardından Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu'nun kapısını çaldı. Berna Derin'in 20 yıllık süreçte yumurta rezervi ciddi oranda azalmıştı. Detaylı değerlendirmenin ardından kişiye özel tedavi programı oluşturuldu, altın değerinde 2 adet embriyo elde edildi. Umutlarının tükendiği noktada hamilelik haberini alan çift geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına aldı.

HERKESE TEK TAVSİYEM, KAÇ YIL OLURSA OLSUN PES ETMESİNLER

Tüp bebek tedavisi kararı alan çiftin ilk denemelerinde 36 adet yumurta toplanmasına rağmen başarılı sonuca ulaşılamadı. Çift ikinci tüp bebek tedavisi için rotayı Tekirdağ'a çevirdi ama ikinci denemeleri de olumsuz sonuçlandı. Üçüncü tüp bebek tedavisinde ise Edirne'nin yolunu tuttular ama tedavi transfer aşamasına bile gelemeden son buldu. Arka arkaya yaşadıkları stres, psikolojik olarak çifti çok yordu. Bir süre sonra Berna Derin'in göğsünde bir kitle tespit edildi. Erken tanı ve kitleyi temizlemek için geçirilen operasyon sayesinde kansere yakalanmaktan kurtuldu. Yaşadıkları sağlık problemi sebebiyle anne-baba olma hayallerini uzun süre rafa kaldıran çift 10 yıl boyunca tüp bebek tedavisine ara verdi. Sağlığına kavuşan ve yeniden tüp bebek tedavisi görmek için kendini tam anlamıyla hazır hisseden Berna Derin ve eşi İstanbul'a gelerek Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu'nun kapısını çaldı.

Çifte kişiye özel tedavi protokolü oluşturuldu. Berna Derin'in ilerleyen yaşına bağlı olarak yumurta rezervi büyük oranda azalmıştı, buna rağmen 2 adet embriyo elde edildi. Yapılan transferin ardından anne-baba olacağını öğrenen çift, oğulları Ayberk'e kavuştu. Anne Berna Derin, "20 yılda çok zor günler geçirdik, büyük umutlarla başladığımız tedavilerimiz hep hüsranla sonuçlandı. Bu kadar yıl sonra bebeğimize kavuşmamız mucize. Onun gelişiyle dünyamız tamamen değişti. Anne-baba olmak isteyen herkese tek tavsiyem kaç yıl olursa olsun pes etmesinler. Tarifi olmayan bambaşka bir duyguymuş" şeklinde duygularını ifade etti.

KİŞİYE ÖZEL UYGULANAN TEDAVİYLE 2 ADET EMBRİYO ELDE EDİLDİ

Derin çiftinin 20 yıl boyunca hayalini kurdukları bebeklerine kavuşmasını sağlayan Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, uyguladığı tedavinin detaylarını şu sözlerle dile getirdi;

"Hastamızın yumurta rezervi düşüktü ve daha önceki denemelerinde embriyo gelişiminde problem olduğunu saptadık. İyi embriyolar elde etmek için kişiselleştirilmiş tedavi protokolü kullandık ve toplanan yumurtalara uygun laboratuvar şartlarında döllenme işlemi yapıldı. Döllenen yumurtalardan iyi kalitede iki tane beşinci gün embriyoları elde ettik ve bu embriyoları dondurduk. Burada şunu belirtmek isterim ki; uygun laboratuvar şartları iyi embriyolar elde etmenizde son derece önem arz ediyor. Daha sonra histeroskopi işlemi ile rahim içindeki düzensizlikleri tedavi ettik. Rahmi hazırladıktan sonra transfer işlemini gerçekleştirdik ve 20 yıllık özlem son buldu; çiftimiz oğulları Ayberk'e kavuştu."

KADIN YAŞI, ÜREME SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLEYEN BİR FAKTÖRDÜR

"Tüp bebek uygulamalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörün kadın yaşı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır" diyen Doç. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu, "Kadın yaşının tüp bebek tedavisinin başarısını belirlemede en önemli faktör olmasının sebebi yaşın ilerlemesine paralel olarak yumurta sayısında ve kalitesindeki azalmadır. Bu sebeple ileri yaş kadınlarda canlı bir gebelik elde edebilmek için daha çok sayıda tüp bebek tedavi denemesi yapmak gerekebilir. Çünkü ileri yaş kadınlarda tüp bebek tedavisinde daha az sayıda yumurta toplanmaktadır ve toplanan yumurtalar içinde sağlıklı bir gebelik elde edilebilecek yumurtaların oranı azalmaktadır. Neyse ki günümüzde bilimin ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte ileri yaş kadınlarda da tüp bebek tedavisi ile başarı sağlanabilmektedir. 41 yaşında olmasının etkisiyle azalan yumurta rezervine rağmen Berna Derin'in başarıyla sonuçlanan tedavisi de bu durumu kanıtlayan en güzel örneklerden biridir" açıklamasında bulundu.