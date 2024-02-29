2 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine A'ya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Emine A, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emine A'ya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu.
Emine A, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.