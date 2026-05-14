Pediatrik hematoloji uzmanları Nevşehir'de buluştu

13-16 Mayıs 2026 tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilen 17. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Avrupa Hematoloji Derneği ile ortaklaşa başlayan lösemi kursuyla başladı ve pediatrik hematoloji alanında önemli konuları ele alıyor.

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 17. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, ilk gün, Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) ile ortaklaşa gerçekleştirilen lösemi kursu ile başladı. Bu kursta kemik iliği mikroçevresinin önemi, Ph/ABL pozitif ve yüksek risk T-ALL konularında güncel bilgiler paylaşıldı. Sonrasında, kongre programında Akut Lösemiler, Hematolojide Destek Tedaviler, Kan Bankacılığı/Transfüzyon Tıbbı, Nütrisyonel Anemiler, Hemolitik Anemiler, Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Hemofagositik lenfohistiositoz ve Çocuk Hematolojinin diğer güncel konuları ayrı ayrı oturumlarda ele alınacak ve detaylı görüşüldü.

17. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi hakkında bilgi veren Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, "Derneğimizin 27. yılındaki kongremizde, Pediatrik Hematolojiye gönül vermiş değerli hocalarımızın genç meslektaşlarımızla bir araya gelmesinin, bilgi ve deneyimlerini aktarması için iyi bir ortam oluşturacağını ümit ediyoruz. Bilimsel programımızda Hematolojinin birçok alanını kapsayan konuşmalar, sözlü ve poster bildiriler yer alacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, 300'den fazla Çocuk Hematoloji uzmanının katılacağı kongre kapsamında 42 bilimsel oturum, 8 uydu sempozyumu, 4 sözel bildiri oturumu ve tartışmalı poster oturumunun yapılacağını, kongrede 42 sözel bildiri, 44 tartışmalı poster ve 73 poster sunumunun gerçekleşeceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
