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Rize'de düzenlenen Ulusal Hepatoloji Kongresi başladı

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Türk Karaciğer Araştırmalar Derneği işbirliğinde düzenlenen '15. Ulusal Hepatoloji Kongresi' Rize'de başladı. Kongrenin amacı, yükseköğretimin değişen küresel şartlara uyum sağlayabilmesi, kaliteli bilgi üretimi, çeşitlilik ve ülkeler arası işbirliğinin artırılmasıdır. Kongrede 'Yağlı Karaciğer Hastalığı' paneli ve karaciğer nakli kursu gibi etkinlikler düzenlenecektir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Türk Karaciğer Araştırmalar Derneği işbirliğinde düzenlenen "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" Rize'de başladı.

RTEÜ Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, açılış konuşmasında, kongreyle yükseköğretimin 21. yüzyıl ekseninde değişen ve gelişen küresel şartlara uyum sağlayabilmesinin, alanında yetkin ve kaliteli bilgi üretebilen bireyler yetiştirilmesinin, çeşitliliğin ve ülkeler arası işbirliğinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Türkiye'de üniversite, enstitü ve eğitim programlarının sayısının artırıldığını ve çeşitlendirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Akademisyen sayısı da bu minvalde artırılmış ve kurulan işbirlikleri ile yüzden fazla ülkeden dört binin üzerinde akademisyen ülkemiz üniversitelerinde çalışmaya başlamıştır. Bu yatırımların meyveleri de alınmaya başlamıştır. En son yayınlanan Web of Science/InCites verilerine göre ülkemiz, üretilen bilimsel yayın sayısının temel alındığı sıralamada dünya ülkeleri içerisinde 17'nci sıraya yükselmiştir. Kuruluşu itibarıyla genç olan üniversitemiz ise bilimsel yayınlarına yapılan atıf sıralamasında ulusal bazda 11'inci sıraya yükselme başarısını göstermiştir."

Uluslararası alanda "Yağlı Karaciğer Hastalığı" paneli düzenleneceğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu panelde; prevalansı obezite ve diyabet oranı ile paralel olarak dehşete düşürücü boyutlara ulaşan, aynı zamanda hepatoloji alanının pandemisi olarak kabul edilen 'Yağlı Karaciğer Hastalığı' her yönüyle masaya yatırılacaktır." dedi.

Yılmaz, kongrenin üçüncü gününde ise karaciğer nakli kursunun gerçekleştirileceğini aktararak, "Karaciğer nakli, hepimizin bildiği üzere kronik karaciğer hastalıkları seyrinde gelişen dekompanse siroz ve hepatoselüler karsinom için ana tedavi seçeneği olarak kabul görmektedir. Bu konudaki en güncel bilimsel gelişmelerin tartışılacağı bu kursun da çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gündelik hayatta teknolojinin, endoskopik işlemlerde sağladığı avantajlara da vurgu yapan Yılmaz, girişimsel işlemlerin giderek arttığına ve çeşitlendiğine dikkati çekti.

Yılmaz, operasyonu kaldıramayacak bireylerde rastlanan erken evre tümörlerin endoskopik yolla çıkarılabildiğini belirterek, "Bunun yanı sıra obezite ile mücadele noktasında endoskopik olarak çeşitli tedaviler uygulanabilmektedir. Biz hepatologların çalışma alanına giren kısmıyla endo-hepatoloji olarak adlandırılan ve kronik karaciğer hastalıklarının seyrinde görülen sorunların endoskopik tanı ve tedavilerine yönelik girişimler olarak tanımlanan bu alanda yeni gelişmeler değerli hocalarımız tarafından gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Zeki Karasu da kongreye destek veren katılımcılara teşekkür etti.

Kongre, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Sağlık

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Sağlık Haberler

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