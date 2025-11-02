Haberler

1 Yaşındaki SMA Hastası Zümra için Bağış Kampanyası Yüzde 32'ye Ulaştı

1 Yaşındaki SMA Hastası Zümra için Bağış Kampanyası Yüzde 32'ye Ulaştı
Güncelleme:
İzmir'de SMA Tip 2 hastası 1 yaşındaki Zümra Eren'in tedavisi için başlatılan bağış kampanyası, hedefin yüzde 32'sine ulaştı. Baba Fazıl Eren, kızının tedavisi için 13,5 kilo sınırına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, kampanyanın tamamlanması için yardım çağrısında bulundu.

İZMİR'de yaşayan 1 yaşındaki Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Zümra Eren'in gen tedavisinden faydalanabilmesi için başlatılan bağış kampanyası, yüzde 32 seviyesine ulaştı. Kızının tedavisi için belirlenen 13,5 kilo sınırına yalnızca 3 kilo kaldığını kaydeden Fazıl Eren, kampanyanın bitmesine 4 ay kaldığını ifade ederek, "Zümra kilo sınırına da yaklaştı. Vakit kaybetmesini istemiyorum. Bir an önce kampanyanın tamamlanması gerekiyor" dedi.

Buca'da yaşayan Fazıl ve Rabia Eren (38) çiftinin 13 Ekim 2024'te doğan kızları Zümra'ya, 9 günlükken topuk kanı taramasında SMA Tip 2 teşhisi konuldu. SMA'lı hastalara uygulanan tedavi için son 3 kilosu kalan Zümra'nın 1 milyon 820 bin dolar hedefle başlatılan kampanyasında şu ana kadar yüzde 32'ye ulaşıldı. Zümra'nın tedaviye uygun olabilmesi için 13,5 kilonun altında olması gerektiğini belirten Fazıl Eren, kampanyanın bitmesine de 4 ay kaldığını ifade etti. Kampanya için yardım çağrısında bulunan Eren, "Kızım teşhisten sonra 40 günlükken Spinraza ilacını almaya başladı. Ancak bu sadece hastalığın yavaş ilerlemesini sağlıyor. Kızımızın sağlığına kavuşması için kesin tedavi yurt dışında yapılıyor. Zümra 1 yaşına girdi ve geç kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'VAKİT KAYBETMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Para yüzünden çocuğunu kaybetmek istemediğini belirten Eren, "Her gören, her duyan Zümra'ya ufak da olsa bir miktar gönderdiğinde kampanyamız çabucak tamamlanacak. Tek başına altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Zümra İzmir'in bebeği, tüm Türkiye'nin bebeği. Vakit kaybetmesini istemiyoruz. Kızımın kaslarının erimesini izlemek istemiyorum. İlacını alırsa iyileşecek. Ben de gece-gündüz hem evimi geçindirmeye hem de Zümra için çalışmaya devam ediyorum. Lütfen kızımı görmezden gelmesinler. Empati kursunlar. Biz evde fizik tedavi ile destekleyerek hareket ettiriyoruz. Kızımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
