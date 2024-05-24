1 Kan 3 Can Sloganıyla 270 Ünite Kan Bağışlandı

'1 Kan 3 Can' sloganı ile 270 ünite kan bağışlandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri, "1 Kan 3 Can" sloganı ile düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile bir günde 270 ünite kan topladı.

Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri bir dernek ile birlikte azalan kan stoklarına destek olmak için Yusuf Baysal Anadolu Lisesi bahçesinde Türk Kızılay'ına gönüllüleri ile birlikte kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Şaban Şimşek öğrencilerin sosyal sorumluluk alarak Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyasına destek vermek için öğretmen, öğrenci, veli ve Kozanlıların desteği ile kan bağışı kampanyası düzenlediklerini kaydetti.

Okum Müdürü Yardımcısı Okan Arık, kurtarma derneği ile birlikte öğrencileri de bilinçlendirerek sosyal sorumluluk adına bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

100 öğrencinin görev aldığı kan bağışı kampanyasında okul bahçesinde bağışçıları kabul ettiklerini aktaran Dernek Başkanı Musa Akcalı, "1 Kan 3 can" sloganı ile öğrencilerimiz ile birlikte kan bağışının önemine başka hayatlara umut olmak adına öğrencilerimizin aileleri, eğitimcilerimiz ve vatandaşlarımız ile yoğun katılım oldu" diye konuştu.

Kan Bağışında bulunan aile hekimi Dr. Erdal, "Özkan kan stoklarında azalma var. Bazı ameliyatların ertelendiğini kendi sağlık kuruluşlarımızdan biliyoruz. Kan bağışında bulunarak bizler de destek olmak istedik" dedi.