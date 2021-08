Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu ne iş yapar?

Sağlık Yönetimi sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların İşletmesi yönetilmesi ve bu kurum ve kuruluşların devam eden faaliyetlerin planlaması aşamasında ihtiyaç duyulan kişileri yetiştirmek için ortaya çıkmış durumlardan bir tanesidir. Peki, Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu ne iş yapar?

Sağlık bir insan için olmazsa olmaz durumlardan bir tanesidir. Her insanın sağlıkla ilgili ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sebeple sağlık sektörü her zaman için insanların ihtiyaç duyduğu sektörlerin başında gelmektedir. Peki, Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu ne iş yapar? İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Sağlık Yönetimi sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların İşletmesi yönetilmesi ve bu kurum ve kuruluşların devam eden faaliyetlerin planlaması aşamasında ihtiyaç duyulan kişileri yetiştirmek için ortaya çıkmış durumlardan bir tanesidir. Sağlık yönetimi bölümü sağlık sektörünün ileride olduğu ve gelişmekte olduğu ülkelerde kendini göstermektedir. Bu sebeple sağlık sektörü ile ilgili çalışacak olan kişiler sağlık yönetimi bölümünde okuyabilir.

SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ KAÇ YILDIR?

Sağlık Yönetimi Bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans bölümü eğitim veren bölümlerden bir tanesidir. Sağlık yönetimi bölümü kimi üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunurken kimi üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler fakültesi kapsamında eğitimler verir. Bu sebeple sağlık yönetimi bölümü gidilecek üniversiteye göre farklı fakültelerden mezun olma durumuna gerektirir.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDE ALINACAK DERSLER NELERDİR?

Sağlık yönetimi bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden bir tanesidir. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan yönetim ve işletme faaliyetlerini yürütecek İşleri yetiştirmek amacıyla kişiler sağlık yönetimi bölümü okur. Sağlık Yönetimi bölümünde okuyacak kişilerin alması gereken dersler bulunmaktadır. Bu kişilerin alacağı dersler ise şu şekildedir;

- Sağlık hukuku

- Tıbbi dokümantasyon

- Sağlık hizmetlerinde bilgi sistemleri

- Müşteri ilişkileri yönetimi

- Sağlık kurumlarında finans yönetimi

- Sağlık turizmi

- Sağlık kurumlarında işletme

- İşletmeye giriş

- Genel muhasebe

- Sağlık kurumları mevzuatı

- Sağlık kurumlarında örgüt geliştirme

- Sosyal psikoloji

- Sağlık sosyolojisi

- Sağlık kurumlarında örgütsel davranış

- Sağlık sistemleri

- Tıbbi terminoloji ve bunun yanında daha birçok ders alarak 4 yıllık eğitim aşamasını tamamlar.