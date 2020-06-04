Sağlık Sigortası Başvuruları Online Yapılabilecek
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Sağlık Sigortası Başvuruları Online Yapılabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık sigortası başvuruları da online oldu. Anadolu Sigorta, sağlık sigortası başvuru süreçlerini dijitalleştirdi.

Sağlık Sigortası Başvuruları Online Yapılabilecek
04.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:48

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık sigortası başvuruları da online oldu. Anadolu Sigorta, sağlık sigortası başvuru süreçlerini dijitalleştirdi. Yeni uygulama ile sigortalılar diledikleri yerden hızlı ve zahmetsizce sağlık sigortası başvuru formu sürecini tamamlayabilecek.

Sektörde Bir İlk: Dijital Form Uygulaması

Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Anadolu Sigorta, sağlık sigortası başvurularında dijital form uygulamasında geçti. Kişilerin sağlık sigortası başvurularını cep telefonundan, tabletten ve bilgisayardan hızlı ve kolay bir şekilde, istedikleri yerden yapabilmelerini sağlayan uygulama, acenteler için de başvuru aşamalarının takibini kolaylaştırıyor. Acenteler, tekliflerini oluşturduktan sonra dijital formu tek tıkla sigortalılara iletebiliyor, iş akışının hangi aşamada olduğunun takibini yapabiliyor. Ayrıca formlar dijital ortamda kaydedildiğinden evrakların kaybolması, arşiv sorunları da ortadan kalkıyor.

Anadolu Sigorta'dan bir ilk daha! Dijital form uygulamasıyla, Bireysel Sağlık Sigortası başvuru dokümanlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz. pic.twitter.com/aX7NArHRXr

— Anadolu Sigorta (@Anadolu_Sigorta) May 28, 2020

Hem Sigortalılar Hem de Acentelere Kolaylık Olacak

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, hem sigortalılar hem de satış kanallarının hayatını kolaylaştıran sektörde ilk dijital form uygulamalarına ilişkin "Sağlık sigortası başvurularında Dijital Form uygulamamız sektörde bu alanda öncü bir çalışma. Bu yeni uygulamayla her zaman olduğu gibi regülasyonlara yönelik gerekli hassasiyeti ve sigortalılarımızın veri güvenliklerini maksimum düzeyde gözetirken, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha yalın deneyimler sunuyoruz. Dijital Form uygulamamız, müşteriyi tanıyan, cinsiyetine göre sağlık sorunlarını sınıflandırarak yönlendiren akıllı sahalar ile tek formda tüm onay ve beyanları tamamlanabilir kılıyor. Kullanıcı dostu yönergeler içeren hızlı ve kolay kullanımıyla mobil telefon, tablet ve web üzerinden sağlık sigortası başvuru işlemlerinin tamamlanmasına olanak sağlıyor. Bu yönleri ile uygulama, sağlık sigortası başvuru ve üretim süreçlerinin kısaltılması ile yüksek müşteri memnuniyetini hedeflerken satış kanallarımız için de pek çok avantaj sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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