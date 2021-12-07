Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

BAYBURT (AA) - Niğde'de Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sendika üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şube Başkanı Ebuzer Doğan, yetkili sendika olarak zam yapılmasına değil, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşı olduklarını vurgulayan Doğan, "Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Herkesi emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini aktararak, sendika üyesi sağlık çalışanlarının 9 Aralık Perşembe günü de iş bırakacağını dile getirdi.