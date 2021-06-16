Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: 'Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır'
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde en öncelikli taleplerinin sağlık çalışanlarının istihdamının artırılması olacağını bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde en öncelikli taleplerinin sağlık çalışanlarının istihdamının artırılması olacağını bildirdi.

Durmuş, Karabük Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salgın döneminde sendika olarak sorunları yetkililerle her zaman paylaştıklarını söyledi.

Ağustosta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sağlık çalışanları adına çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Tam donanımlı şekilde hazırlandık. En birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır. Bugün Türkiye'de sağlık çalışanlarını OECD, Avrupa bölgeleri ülkeleriyle kıyasladığımızda onların dörtte biri, beşte biri oranında sağlık çalışanıyla hizmet veriyoruz. OECD verilerine göre, Türkiye'de 680 bin ebe hemşire olması gerekiyorken, biz 220 bin ebe hemşireyle bu hizmeti veriyoruz. Bu, sağlık çalışanı arkadaşımızın 3-4 çalışanın yapması gereken işi yapması demektir. Aynı konu doktor için de geçerlidir." diye konuştu.

"Sağlık çalışanının yüzü gülerse Türkiye güler" sloganının çok doğru olduğunu ifade eden Durmuş, "Bugün sağlık çalışanı, Türkiye vatandaşıyla yılda 9 kez yüz yüze geliyor. Sağlık çalışanını memnun ederseniz, 84 milyonu da memnun etmiş olursunuz." dedi.

Döner sermaye konusuna da değinen Semih Durmuş, yönetmeliğinin ivedi olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Durmuş, genel kurulda Karabük Şubesi Başkanlığına seçilen Sezgin Aydoğmuş ve yönetimine başarı diledi.

Gene kurula, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AK Parti Karabük İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Nurettin Emlik, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, sendika üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: 'Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Erdoğan: 'Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.'
Erdoğan: "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız."
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
ANKARA Profesöre tacizden soruşturma, şantajdan dava
Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 955 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Birincil talebimiz, sağlık çalışanlarının istihdamının artırılmasıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:49:45. #1.15#

title