Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da

29.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:46

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ağrı'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Durmuş, Sağlık-Sen Ağrı Şubesi'ni ziyaret ettikten sonra bir düğün salonunda sendika üyeleriyle buluştu.

Burada sendika üyeleriyle sohbet eden Durmuş, talep ve sorunları dinledi.

Programa, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA