Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ağrı'da
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ağrı'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ağrı'da sendika üyeleriyle bir araya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Durmuş, Sağlık-Sen Ağrı Şubesi'ni ziyaret ettikten sonra bir düğün salonunda sendika üyeleriyle buluştu.
Burada sendika üyeleriyle sohbet eden Durmuş, talep ve sorunları dinledi.
Programa, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal ve davetliler katıldı.