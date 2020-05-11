Sağlık Sen'den Hemşireler Haftası açıklaması
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Sağlık Sen'den Hemşireler Haftası açıklaması

Sağlık Sen'den Hemşireler Haftası açıklaması
11.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:19

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Hemşirler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Hemşirler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

Köksal, sağlık dendiğinde akla gelen en önemli branşlardan olan hemşirelerin, tüm dünyada insanların büyük saygı duyduğu vefakar sağlık emekçileri olduğunu belirtti. Tarih boyunca bu bilinçle hastalara hizmet etmiş olan hemşirelerin, bugün de salgın karşısında aynı görev bilinci ve sorumlulukla şifa arayanların yardımına koşmayı sürdürdüğünü anlatan Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Hemşireler, her daim sağlık hizmetlerinin mihenk taşı olmuştur. Hemşire olmadan ne sağlık müesseseleri kurulabilir ne de o müesseseler hastalara hizmet sunabilir. Buna karşın hemşireler ülkemizde mesleki değeri yeterince alamadıkları gibi bu durumun doğal bir yansıması olarak mesleki yeterliliği de görememektedirler. Genel olarak tüm sağlık çalışanlarının ve hemşirelerimiz; fazla mesai, yoğun iş yükü ve uygunsuz çalışma koşulları altında çalışma mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Örneğin bir hastanede bazı hemşireler hiç nöbete bırakılmazken, başka bir hastanede görev yapan hemşire arkadaşlarımız, nöbet tutmaktan başlarını dahi kaldıramamaktadırlar. Yine, siyasi iradenin gündeminde olan 3 bin 600 ek gösterge, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce düzenlenmeli, eş değer unvanlar arasında adil ve adaletli olmalıdır. Özellikle döner sermayedeki ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalı emeğin karşılığı olan ücret verilmelidir. Yıpranma payı verilen diğer meslek gruplarına ne uygulanıyorsa sağlık personeline de aynı uygulamadan yararlanmalıdır. Yıpranma payı tüm branşlarda istinasız verilmelidir. Sabit ödemeler ama ve lakinler olmaksızın biran önce ek ödeme bütçesinden genel bütçeye aktarılmalı ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Sağlık bir ekip işi anlayışıyla tek tip sağlık çalışanı istihdam edilmeli sözleşmeli modele biran önce son verilmelidir. Son dönemde Covid-19 salgını ile de görüldü ki sağlık alanında ki sessiz devrimin kahramanları yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Yıllardır ötelenen özlük haklarını güçlü bir şekilde talep etmektedirler. 12 Mayıs ile başlayan Hemşireler haftasının bir milat olarak kabul edilmesi ve bürokratıyla, siyasisiyle sağlık çalışanlarının haklarını sağlık çalışanlarına verilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak; sevgi, şefkat, hayati bir ciddiyet ve hassasiyetle mesleklerini icra eden hemşirelerimize yönelik sorunlu uygulamalara son verilerek; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularındaki var olan problemler bir an önce giderilmelidir. Çalışanlarımızın iş yaşantısı ile aile yaşantısı uyumlu hale getirilmelidir. Sağlık-Sen, hemşirelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşüncelerle tüm hemşirelerimizin "Hemşireler Haftası"nı kutluyor, gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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