Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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Hüseyin Köksal, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel

Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.

13.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:13
Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.


Köksal açıklamasında sağlık görevlilerinin zor çalışma şartlarına değindi. Ayrıca Köksal, Tıp Bayramı'nın sağlık sektörü içerisindeki tek bir meslek grubuna ait olmadığını ve bu bayramın tüm sağlık çalışanlarına ait olduğunun altını çizdi. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlardan da bahseden Köksal, "Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda günlerini kutlamanın yanı sıra, sorunlarını dile getirmekte, çözüm aramaktadır. Tıp Bayramı, sağlıkta bir meslek grubuna ait olmayıp, bütün sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu anlamlı günün, sadece bir meslek grubuna aitmiş gibi algılanıp değerlendirilmesi, bir ekip halinde bu hizmeti yerine getiren sağlık çalışanlarını da üzmektedir" ifadelerini kullandı.


"Sağlıkta yetersiz istihdam sorunu giderilmeli"


Sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve yetersiz istihdam sorunun çözülmesi gerektiğini ileri süren Hasan Hüseyin Köksal, "Sağlıkta yetersiz istihdam sorunu giderilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmelidir. İş yükü kaliteli sağlık hizmetini etkilediği gibi, tükenmişlik sınırında görev yapan sağlık çalışanlarını iyice yıpratmaktadır. Ayrıca sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadro beklentisi karşılanmalı, vekil ebe hemşireler, 4/B'liler ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilenler kadroya alınmalıdır" dedi.


"Şiddeti önleyen kalıcı tedbirler hayata geçirilmeli"


Sağlık çalışanlarının yoğun olarak karşılaştığı şiddet olaylarına da dikkat çeken Köksal, "Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından olan şiddet konusundaki kararlılık sürmeli, şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Şiddet uygulayanlar mutlaka tutuklu yargılanmalı, 6 ay süreyle sağlık giderleri sosyal güvenlik kurumu yerine kendileri tarafından karşılanmalıdır. Şiddetin önlenmesi konusunda vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyor, halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Sağlık personeli hep görevinin başında"


Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği koronavirüs (COVID19) ile ilgili sağlık çalışanlarını fedakarlığını da sözlerine ekleyen Köksal şunları söyledi:


"Şimdilerde dünyayı kasıp kavuran tüm ülkeleri esir alan, ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde etkilerini en aza indirdiğimiz Corona (COVID19) salgını var. Okullar kapanıyor, konserler toplantılar iptal ediliyor, AVM'ler boşalıyor maçlar iptal ediliyor, hasta olan evinde 14 gün dinleniyor, gösteriler ve yürüyüşler bile iptal ediliyor ancak sağlık personeli yine görevinin başında. Bu kadar fedakarca çalışan sağlık personelimizin hakkını kimse ödeyemez. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu kutsal hizmetin mensubu olan bütün sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarının bayramı, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Hayatın her anında yanımızda olan ve bu hizmetin sunulmasında görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, taleplerinin karşılandığı, sorunlarının çözüldüğü sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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