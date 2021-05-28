Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz"

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz" Ordu İl Sağlı Müdürlüğü görevlileri de 'kolları sıvadı' Ordu İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu: "Fındık zamanı gelmeden belirli yaş guruplarını aşılamayı hedefliyoruz"

Ordu İl Sağlı Müdürlüğü görevlileri de 'kolları sıvadı'

ORDU - Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'kolları sıvıyoruz' paylaşımına destek verdiklerini belirterek, "Hedefimiz, fındık ve yayla sezonu gelmeden, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yaş guruplarını aşılamaktır. Mesajı aldık, biz de eski normallere dönmek için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kovid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımının ardından, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü de paylaşıma destek vererek, basın açıklamasında bulundu. Aşılanmanın önemine değinilen basın açıklamasında, kovid-19 ile mücadele en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde, sağlık çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, hedeflerinin fındık ve yayla sezonu başlamadan, Ordu'da Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş ve risk gruplarını aşılamak olduğunu söyledi. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklık gelişmesinin birkaç hafta sürebildiğini, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa dahi dışardan virüs alması halinde korunmayan bir başkasına bulaştırabildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Türkiye genelinde bugün itibariyle 30 milyon civarında aşı yapıldı. İlimizde ise bugün itibariyle 365 binin üzerine çıktık. Bildiğiniz gibi aşılamaya 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan başladık ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 87,92'sini aşıladık. 55 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması devam ediyor. 31 Mayıs tarihi itibariyle 50 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız. Ordu'da şu ana kadar aşı yapılması gereken hedef nüfusumuz 274 bin 828 Bu nüfusun da yüzde 76,61'i aşılanmış durumdadır" dedi.

"31 Mayıs tarihi itibariyle kentteki tüm hastanelerde aşı yapılacak"

Kasapoğlu, 31 Mayıs itibariyle aşı yapılmayan hastane kalmayacağını belirterek, "Tüm hastanelerimizde BioNTech aşısı yapılacaktır. Sağlık Bakanımız geçtiğimiz günlerde ülkemize 30 milyon doz aşı geleceğinin bilgisini vermişti. Bende buradan bu aşılarından yaklaşık 280 bin doz aşının Ordu'ya geleceğini söylemek istiyorum. Şu an itibariyle de İl Sağlık Müdürlüğünün depolarında yeterince aşımız mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Ordu'da vakalar ciddi oranda azaldı"

Ordu'da şuan itibariyle vaka bulunmayan ilçeler olduğunu ancak durumun değişkenlik gösterebildiğine de değinen Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sıfırlamak göreceli, malum Ordu coğrafyası mobilizasyonu çok yüksek bir il. Mobilizasyon çok olduğu için bugün ilçeler arasında gidip-gelme olabiliyor. Eğer bireyler de kurallara uymazsa ve aşılanmazlarsa ister istemez orada bulaş olur ve temaslar ile devam eder. Şuan sıfır olan ilçelerimiz var, bugün vaka yoktur ama ilerleyen günlerde vaka çıkabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu