Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
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Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir hastanede görevli sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıkları zorlu süreç fotoğraf karelerine yansıdı.

Diyarbakır'da bir hastanede görevli sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıkları zorlu süreç fotoğraf karelerine yansıdı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki özel hastanede görev yapan Doç. Dr. Murat Kapan, aynı hastanede Kovid-19 mücadelesinde en ön safta yer alan, gece gündüz demeden görev yapan sağlık personelinin mesaisini fotoğrafladı.

Fotoğraflardan seçilen 24 kare hastanede sergilendi.

Serginin açılışı İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve sağlık çalışanlarının katıldığı törenle yapıldı.

Hastane başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık personelinin zorlu anlarda verdiği hizmetin objektiflere yansıdığını söyledi.

Süreç içerisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını belirten Avar, "Onlara da diğer sağlık çalışanlarına da bu milletin vefa borcunun olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların sağlık çalışanlarını sahiplenmesini, onlara şiddet uygulayanların bu tür davranışlardan vazgeçmelerini istiyoruz. Kovid-19 sürecinde Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu hızlı aşılamalar ile bu illetten yıl sonuna kadar inşallah kurtulmuş ve eski güzel günlerimize dönmüş oluruz." dedi.

Doç. Dr. Kapan ise sağlık çalışanlarının hayatın her alanında var olan ve insanların hikayelerine dokunan bir mesleğin mensupları olduğunu vurguladı.

"Özellikle pandemi ile biraz daha farkındalığın arttığı, sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz." diyen Kapan, bu dönemde sağlıkçıların özverili çalışmalarına tanıklık edebilmek adına böyle bir proje geliştirdiklerini aktardı.

Kapan, bir yıllık çalışma boyunca çektikleri fotoğraflardan 24'ünün sergilendiğini anlatarak, "Çalışanların motivasyonlarının artırılmasını hedefliyoruz. Bir yandan da fotoğraflar vasıtasıyla, sergiyi ziyaret eden insanlara bazı mesajlar vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını ifade eden Kapan, bu ve benzeri etkinliklerin sağlık çalışanlarına olumsuz yaklaşımların son bulmasına vesile olmasını diledi.

Sergiyi gezen Nalan Apaydın da fotoğrafların çok güzel ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı
Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile zorlu mücadelesi fotoğraf karelerine yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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