Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
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Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

19.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:23
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, günün ilk saatlerinde Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunarak çorba ve simit ikramında bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, günün ilk saatlerinde Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunarak çorba ve simit ikramında bulundu. Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Gökhan Saygı eşlik etti.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak en çok yıpranan kesimi oluşturduklarına dikkat çeken Başkan Yüksel, süreç boyunca büyük bir özveriyle halk sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek ve ikramda bulunmak üzere, Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine geldiklerini belirtti.

Sıcak çorba ve simit ikramı gönülleri fethetti

Sıcak çorba ve simit ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları ve salgına karşı fedakar mücadele ettikleri için teşekkür eden Yüksel, sağlık personeli ve hastaneye gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Şehir Hastanesi ziyaretinde Yüksel'e Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Gökhan Saygı eşlik etti.

Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sabah mesaimize, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizde başladık. Belediye Başkan Yardımcılarımız Gökhan Saygı ve Sabri Çınar ile birlikte çorba ikramında bulunduğumuz sağlık çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diledik" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı
Sağlık çalışanlarına sıcak çorba ve simit ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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