Sağlık çalışanlarına destek için pedal çevirdiler

Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, Kaymakamlık Pandemi Kurulu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları için pedal çevirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun çalışmalarıyla yorulan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlamak için düzenlenen etkinliğin başlangıç işareti Kaymakam Aydın Erdoğan tarafından verildi.

Hükümet Meydanı'ndan başlayan bisiklet turuna Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Filyasyon Koordinasyon Başkanı Ferhat Tükel, Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erdoğan, bisiklet turuyla 7-8 aydır devam eden salgın sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlıkçılara destek vermek istediklerini vurgulayarak, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok yoruldular. Onların yanında olduğumuzu göstermek, moral ve motivasyonlarını artırmak için düzenlenen bu bisiklet etkinliğine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da bu vesileyle kolay gelsin diyor ve yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Tutal ise belediye olarak bundan önce de sağlık çalışanları için birçok program düzenlediklerini belirterek, "Gecesinin gündüzüne katarak 10 aydır pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." konuştu.

Hükümet Meydanı'ndan başlayan ve birçok bisiklet sporcusunun katıldığı etkinlik Seydişehir Devlet Hastanesinde tamamlandı.

Duygusal anların yaşandığı hastane önünde, sağlık çalışanları, kendilerine destek veren bisiklet sporcularını alkışlayarak teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun