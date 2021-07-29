Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu
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Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu Türkiye'de aşı sırası geldiği halde henüz aşı olmayan vatandaşlar için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri, aşı çağrısında bulundu.

- Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu

DENİZLİ - Türkiye'de aşı sırası geldiği halde henüz aşı olmayan vatandaşlar için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri, aşı çağrısında bulundu.

Türkiye'de vaka sayısı 10 bine yaklaştı. Uzmanlara göre 4. dalganın yaşanmaması için aşılamada özellikle ikinci doz oldukça önemli. Aşı sırası geldiği halde henüz aşı olmayan 22 milyon kişi için aşı çağrıları hız kesmeden devam ediyor. Siyasilerden ünlü isimlere, kulüplerden sivil toplum ve kamu kuruluşlarına kadar vatandaşlara aşı çağrısı sürüyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Op. Dr. Mehmet Pekdemir, Op. Dr. Umut Faydacı, Op. Dr. Süleyman Kayık, Op. Dr. Nazmi Yaşar Sayım, Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu vatandaşlara hastanenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden aşı çağrısında bulundu.

Korona virüse yakalandığı süreci anlatan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık, "Kendimizi o kadar korumamıza rağmen 2. dalga çok acı geçti. Hastalığı yoğun yaşadım. Bu nedenle aşı olunmasında çok titiz olunmasını rica ediyorum. Aşının hiç kimseye bir zararı yoktur. Hastanın yaygınlaşması, ağır geçirilmesine yönelik önleyici bir etkisi vardır, mutlaka herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu
Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu
Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu
Sağlık çalışanları vatandaşlara aşı çağrısında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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